DIRECT. Ligue des champions : Lyon peut-il réussir l'exploit en 8es de finale aller face au Barça ?

: La composition de l'OL vient de tomber, et comme attendu, c'est Martin Terrier qui se glisse dans l'attaque lyonnaise à la place de Maxwell Cornet.

: Je vois une triste défaite de Lyon qui va s'incliner 1-4 à domicile contre Barcelone. Faut être réaliste.

: 2-0 pour le FC Barcelone ce soir, sans pitié, Lyon n'a pas le niveau.

: Personne n'a osé de pronostiquer un 0-0? Allez j'ose le score nul et vierge mais j'espère du spectacle et des frissons !

: Parmi les invités VIP au match, l’humoriste Kev Adams, le chanteur Calogero… et l’ancien premier ministre Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone.





: Je vois une large victoire de Barcelone 5 buts à 1.

: Comme il y a 7 ans, 2-2 entre L'OL et le Barça ce soir !

: Match nul 1-1 entre Lyon et Barcelone ! Bon match à tous les supporters lyonnais comme catalans

: For ever verts, mais qd même et pour ce soir... allez l'OL!! Faîtes nous rêver. 2 à 1, cela aurait belle allure!

: Les deux équipes se sont rencontrées à six reprises. Bilan : 4 victoires catalanes et deux nuls. A noter que les Barcelonais ont marqué lors des six rencontres. Ce qui ne vous empêche pas d'être partagés dans les commentaires quant il s'agit de pronostiquer l'issue de la rencontre.

: Selon un journaliste de L'Equipe, Bruno Genesio nous a mijoté une surprise de dernière minute dans sa composition d'équipe, en se privant de Maxwell Cornet, l'homme qui avait marché sur Manchester City en septembre.

: L’OL a squatté les 8es de finale de la Ligue des champions de 2004 à 2012 avant d’en être absent pendant sept ans. Ce sont donc des retrouvailles avec le très haut niveau pour le club lyonnais.

: Bonsoir Pierre ! Ici, il y a débat. Ma femme mise sur un 2-1 pour Barcelone. Pour ma part même score mais pour l’OL.Bonne soirée à tous.

: On va soutenir Lyon ce soir et espérer une victoire 2-1 pour les Lyonnais

: Je mise sur un 2-0 du FC Barcelone, je ne vois malheureusement pas Lyon faire un résultat.

: Voici vos premiers pronostics dans les commentaires. Rappelons que le vainqueur a droit à notre considération la plus totale et à un post à sa gloire à la fin du match dans le live.

: Vous les attendiez, voici les pronostics de la rédaction pour ce choc Lyon-Barcelone. Commençons par ceux qui roulent pour les Catalans (Benoit Zagdoun et Nadia Sdiri 1-2). Je la joue normande en misant sur un nul (2-2). Et bravo aux patriotes de la rédaction, qui ont misé leur PEL sur un succès des Gones, j'ai nommé David Perrault (3-2), Louis San (3-1) et Apolline Merle (2-1).



: Bonsoir à toutes et à tous ! Nous allons suivre une très belle affiche de Ligue des champions qui fait saliver les amateurs de foot français. Deux de nos journalistes, Thomas Baïetto et Ilan Caro, sont même au stade ce soir. Ils étaient venus vêtus de maillots et d'écharpes ce matin à la rédaction :-)





: L'infatigable Pierre Godon nous rejoint dans ce direct pour suivre LE match de foot de ce soir : Lyon-Barcelone.





: Pourquoi des fans de l'Olympique lyonnais ne supportent plus Bruno Genesio, leur propre coach ? Notre journaliste Pierre Godon esquisse des pistes dans cet article.









: Manchester City, le PSG et maintenant le Barça ? Pour son retour dans le Top 16 européen après sept ans d'absence, Lyon rêve d'accrocher un nouveau cador à son prestigieux tableau de chasse, ce soir à 21 heures, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.









