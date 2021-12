Ligue des champions : les Parisiennes sans pression, l'OL veut garder la tête, Chelsea doit se méfier... Les enjeux de la dernière journée de la phase de groupes

Les derniers billets pour les quarts de finale seront distribués mercredi et jeudi pour clôturer la phase de poules de la Ligue des champions.

Les pelouses européennes accueillent les ultimes matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Des rendez-vous décisifs pour plusieurs équipes, qui tenteront de se hisser en quarts de finale (Juventus, Wolfsburg, Chelsea, Hoffenheim).

Pour d'autres, l'enjeu est de rester la tête de leur groupe pour obtenir un tirage favorable. C'est l'objectif que s'est fixé Lyon, qui rencontre Häcken mercredi 15 décembre à 18 h 45.

Les Parisiennes, quant à elles, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, mais elles tenteront de faire un carton plein face à Breidablik, jeudi 16 décembre à 18 h 45.

Lyon joue la première place de son groupe

Dans le groupe D, Lyon est engagé dans un bras de fer à distance avec le Bayern pour occuper la première place de leur poule après sa victoire facile contre Benfica. Une victoire contre le BK Häcken et les joueuses de Sonia Bompastor finiront en tête de la poule. L'équipe suédoise pourra néanmoins compter sur Stina Blackstenius (67 sélections, 21 buts), ancienne joueuse de Montpellier (2017-2019), pour leur compliquer la tache. Par ailleurs, si le Bayern venait à gagner contre le Benfica et que Lyon n'assurait qu'un match nul, la première place du groupe se jouerait à la différence de buts générale.

Paris et Barcelone sur la route du carton plein

Déjà qualifiées en quarts de finale et assurées de terminer premières de leur groupe, les Parisiennes n'ont plus rien à décrocher, si ce n'est la satisfaction de terminer avec 18 points sur 18. A ce jeu là, seul le club de Barcelone tient la dragée haute au PSG. Les Catalanes sont au coude à coude avec le PSG pour terminer avec la meilleure attaque de la phase de groupes (19 réalisations pour chaque formation). À noter que les cages des Parisiennes sont restées inviolées au contraire de celles Barcelonaises (un but).

Chelsea, la Juventus et Wolfsburg : trois clubs pour deux billets

Trois clubs, Chelsea, la Juventus et Wolfsburg se livrent une rude bataille dans le groupe A. Mais à la fin, il n'en restera que deux. Pour le moment c'est Chelsea qui a trois points d'avance sur ses rivales. Mais une victoire de la Juventus à domicile contre le Servette (jeudi 16 décembre, 21h), combinée à un succès de Wolfsburg, qui a toujours atteint les quarts de finale sur les neuf dernières éditions, contre les Blues (jeudi 16 décembre (21h), provoquerait une égalité à trois. Il faudrait alors sortir la calculatrice...

Arsenal vers un record d'apparitions en quarts de finale

Le club de football anglais le plus titré court après un autre record, celui du nombre de participations en quarts de finale de la Ligue des champions. Il part largement favori face à la formation allemande, battue 4-0 au match aller. Si le club londonien se qualifie, il poussera son record à 14 quarts de finale en autant de participations. Soit un quart de finale de plus que les Lyonnaises.