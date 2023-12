Ligue des champions : les Lyonnaises qualifiées en quarts de finale malgré le nul concédé face au SK Brann

INCREDIBLE! The 18-year-old, Signe Gaupset gets the equaliser right at the end of the game. Full-time at the Åsane Arena. 🤯



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🎙️ 👉 https://t.co/9keehhap3U

🇫🇷 🎙️ 👉 https://t.co/zXz8uJX5pP

🇳🇴 🎙️ 👉 https://t.co/OsJpwnJcn2#UWCLonDAZN pic.twitter.com/XQlejpJRev