Ligue des champions : le Losc qualifié dans la douleur pour la phase régulière malgré sa défaite face au Slavia Prague

Ceux qui avaient le plus les crocs n'étaient pas les Dogues, mercredi 28 août, en barrage retour de qualification pour la Ligue des champions. Bousculés par le Slavia Prague et dépassés dans tous les secteurs du jeu, les Lillois se sont fait peur alors qu'ils comptaient deux buts d'avance au début du match grâce à leur victoire à l'aller (2-0). Mais un but très rapide des Tchèques les a fait douter toute la partie, d'autant que Prague en a inscrit un deuxième juste après l'égalisation d'Edon Zhegrova (2-1). Les Lillois n'ont pu souffler qu'au coup de sifflet final.

Pendant qu'une cérémonie centrée autour des paradoxes se tenait à Paris, d'autres ont éclaté au grand jour à l'Eden Arena de Prague. Lille, qui avait tant dominé le match aller, n'a pas vu le jour au retour. Et le scénario tant redouté d'une réduction du score rapide du Slavia Prague s'est produit. Il n'a pas fallu plus de cinq minutes à Christos Zafeiris pour trouver le chemin des filets et mettre la pression sur les épaules lilloises pour le reste de la rencontre.

Une lutte sur chaque ballon

Les Praguois ont même été plus proches du 2-0 voire du 3-0, en portant le danger constamment sur le but de Lucas Chevalier. Dépassés dans les duels, les hommes de Bruno Genesio ont aussi rendu beaucoup trop facilement le ballon à leur adversaire. Et avec un banc de touche limité et jeune, dans un match nécessitant de l'expérience, le technicien lillois n'a pas pu apporter beaucoup de sang frais à son équipe.

De manière presque inespérée, Edon Zhegrova a pourtant inscrit un but libérateur, de loin et à ras de terre (77e), mais l'étau ne s'est pas desserré avec un deuxième but du Slavia, signé Ivan Schranz (84e). Les Tchèques ont eu d'autres occasions d'arracher la prolongation mais ont manqué de précision.

Les Dogues s'en sortent donc mais auront laissé beaucoup de jus avant de recevoir le Paris Saint-Germain dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Ils rejoignent les Parisiens, ainsi que Brest et Monaco en phase régulière, et sont la première équipe française à sortir victorieuse des barrages de la compétition depuis Monaco en 2016-2017. Une qualification qui leur assure également un chèque de 25 millions d'euros, non négligeable à deux jours de la fin du mercato et alors que les droits TV sont en baisse. Le tirage au sort de la phase régulière de Ligue des champions, au nouveau format, aura lieu jeudi.