Ligue des champions : Lille domine le Slavia Prague et prend une option sur la qualification avant le barrage retour

La route vers la Ligue des champions s'ouvre pour le Losc. Au terme d'une rencontre globalement maîtrisée, les Lillois se sont imposés en match aller de barrage de C1 face au Slavia Prague (2-0), mardi 20 août. Sur la pelouse du stade valenciennois du Hainaut, où le match a été délocalisé, les hommes de Bruno Génésio ont longtemps dominé sans réussir à faire la différence, avant de finalement trouver la faille en seconde période grâce à une ligne offensive qui a retrouvé son efficacité, et son serial buteur Jonathan David.

David et Zhegrova décisifs, Cabella omniprésent

La libération ne pouvait venir que de lui. Alors que le score était encore vierge au retour des vestiaires et que les Lillois sortaient d’une première période frustrante à buter sur l’arrière-garde tchèque, l’inévitable Jonathan David a finalement trouvé la faille. Bien servi par une sublime passe d’Hakon Haraldsson, l’attaquant de 24 ans est venu tromper de près le portier adverse, et mettre les siens sur orbite.

Très belle victoire du LOSC dans ce match aller face au Slavia Prague, 2-0 grâce à David et Zhegrova.



Il faudra terminer le travail mercredi prochain à Prague pour accéder à la prestigieuse @ChampionsLeague 👊#LOSCSLA 2-0 I 90' — LOSC (@losclive) August 20, 2024

Un but venu récompenser une certaine activité et une belle prestation du Canadien, demi-finaliste de la Copa America cet été. Avant de trouver les filets, il avait eu plusieurs grosses occasions d’ouvrir le score, sur une frappe enroulée juste au-dessus de la barre (29e) ou encore sur une reprise manquée après un tir repoussé d’Edon Zhegrova (32e). Souvent bien placé, il n’avait pas non plus réussi à convertir les offrandes de ses coéquipiers (12e, 28e).

Déjà décisif dans la prolongation tendue face au Fenerbahçe, auteur avec sang-froid du penalty de la qualification dans les toutes dernières minutes (118e), Jonathan David confirme toute son importance dans le collectif lillois, lui qui sort de deux saisons à 26 buts toutes compétitions confondues sous le maillot des Dogues, mais dont le futur est encore flou. "Il y a de belles chances que je sois encore à Lille. Mon envie c’est d’être ici, il me reste un an de contrat", a répondu l'intéressé au micro de Canal+ après la rencontre.

Dans son sillage, l’attaque lilloise est montée en puissance au cours de la rencontre, portée par un Rémy Cabella omniprésent dans le jeu. Edon Zhegrova est quant à lui venu inscrire le second but après avoir pris de vitesse la défense tchèque (77e). De quoi mettre à l’abri des Lillois qui ont tremblé deux fois sur deux buts du Slavia Prague refusés par l’arbitrage vidéo (63e, 79e), mais qui ont globalement dominé les débats.

Avec cette victoire importante, les Dogues se placent en bonne position avant d'aborder le match retour, dans huit jours, sur le terrain de l'Eden Arena de Prague. Avec dans le viseur, une première qualification en C1 depuis la saison 2021-2022, afin d'accompagner le PSG, Monaco et Brest dans la découverte de la nouvelle formule de la Ligue des champions.