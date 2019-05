Ligue des champions : et si derrière l'exploit de Liverpool face à Barcelone se cachait en fait un ramasseur de balles ?

Le club anglais s'est qualifié mardi pour la finale de la Ligue des champions en battant Barcelone 4-0.

Le club lui doit beaucoup. D'après beaucoup d'internautes, le véritable héros du match qui a opposé Liverpool à Barcelone en Ligue des champions, mardi 7 mai, n'est pas un joueur... mais un ramasseur de balles. En effet, alors que les Britanniques égalaient le score du Barça lors du match aller (3-0), le jeune Oakley Cannonier a fait la différence. A quelques minutes de la fin de la rencontre, il a rapidement relancé le ballon parti en touche vers Trent Alexander-Arnold. De quoi permettre au défenseur de tirer un corner rapide au milieu d'une défense encore peu organisée et de marquer, qualifiant ainsi son club pour la finale.

"L'homme du match"

Sur Twitter, le jeune garçon est félicité de toutes parts. "Il devrait être fait chevalier", commente avec humour un internaute.

L’homme du match n’était pas sur le terrain. #LIVBAR pic.twitter.com/xbI9IeAtpS — Simon Gleonec (@simongleonec) 7 mai 2019

Le journal britannique The Independent (lien en anglais) explique qu'il s'agissait en fait d'une technique bien réfléchie. La semaine précédente lors du match aller, les analystes de Liverpool avaient remarqué une certaine distraction chez les joueurs barcelonais lors des interruptions de jeu. "Carl Lancaster [membre de l'encadrement de Liverpool] avait dit aux ramasseurs de balles de renvoyer au plus vite le ballon", détaille The Independent. Pari réussi.