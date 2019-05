Ligue des champions : Liverpool se qualifie en finale après une incroyable "remontada" contre Barcelone (4-0)

Battus séchement 3-0 au match aller, les Reds de Liverpool ont renversé Barcelone grâce à des doublés de Wijnaldum et Origi.

Incroyable Liverpool. Humilié par Barcelone 3-0 au match aller, le club anglais s'est qualifié, mardi 7 mai, pour la finale de la Ligue des champions en battant les Catalans 4-0. Une improbable "remontada", jumelle de la remontée infligée par le Barça au PSG en 2017, qui permet au club de se qualifier pour sa deuxième finale d'affilée.

Privés de ses attaquants Mohamed Salah et Roberto Firmino, les Reds n'étaient clairement pas favoris pour ce match retour. Mais les Anglais ont su étouffer les coéquipiers de Lionel Messi et prendre le dessus, grâce à des doublés de Divock Origi, son avant-centre belge, et de Georginio Wijnaldum, son milieu néerlandais. Efficace devant, solide derrière, Liverpool s'est aussi qualifié grâce à sa malice : le quatrième but a été marqué sur un corner rapidement joué, alors que les défenseurs barcelonais ne regardaient pas le ballon.

En finale, les joueurs de Jurgen Klopp retrouveront le vainqueur du duel entre l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham, prévu mercredi 8 mai. A l'aller, les Néerlandais s'étaient imposés 1-0 sur la pelouse londonienne.