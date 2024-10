Ligue des champions : entre jubilation et retenue, Brest sur son nuage

Vainqueurs pour la deuxième fois d'affilée en Ligue des champions face à Salzbourg (0-4) mardi, les Brestois sont sur un petit nuage. Alors que des questions, légitimes, se posaient sur leur capacité à bien figurer dans la compétition, les Bretons font plus que surprendre et trônent, mercredi 2 octobre, à la deuxième du classement provisoire de la phase de ligue de Ligue des champions.

Buteur pour la première fois à ce niveau, Mahdi Camara a savouré cette performance rare au micro de France Bleu Breizh Izel. "4-0 en Ligue des champions, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont réussi à faire ça" a ainsi noté l'ancien Stéphanois, sans oublier pour autant le pain quotidien de la Ligue 1, ni la suite de la compétition. "On est super content. On va savourer ce soir [mardi] et on va passer à autre chose parce que ça arrive vite". En conférence de presse, l'entraîneur Éric Roy suivait la même ligne de conduite, indiquant que ce succès ne représente "qu'un petit pas", conscient des obstacles à venir contre Munich, Barcelone ou Madrid notamment.

"On se laisse porter et puis on kiffe "

S'il a aussi retenu que la victoire de son équipe devait beaucoup à un Marco Bizot "qui a été déterminant" dans ses buts, Éric Roy, qui a rappelé le besoin de "garder beaucoup d'humilité", a souligné la maîtrise émotionnelle de son groupe pendant la rencontre : "L'objectif, c'était de gérer ses émotions, de garder la tête froide, même quand ça tanguait, et on savait que ça allait tanguer".

ET DE 4 POUR BREST 🔥



Les Brestois sont déchaînés, tout leur réussit ce soir à l'image de Mathias Pereira Lage 🤯#SALSB29 | #UCL pic.twitter.com/DZ7KMhvyCz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

Une mission accomplie qui laisse désormais rêveur, à l'image de Mathias Perreira-Lage, buteur en fin de rencontre, qui osait le parallèle avec la saison dernière, déjà historique dans le Finistère. "On est un peu comme dans la saison dernière, on se laisse porter et puis on kiffe", savourait-il à l'AFP. Et à Éric Roy d'ajouter : "Ça veut dire que cette équipe a quelque chose en plus, elle a un état d'esprit."