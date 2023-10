Ligue des champions : bousculé et sans idée, le PSG coule à Newcastle

Le club de la capitale a pris l'eau dans le nord de l'Angleterre, mercredi, à l'occasion du deuxième match de sa campagne de Ligue des champions (4-1).

Temps de lecture : 2 min

Un naufrage inattendu. Le Paris Saint-Germain est tombé de haut en s'inclinant à Newcastle, mercredi 4 octobre, en Ligue des champions (4-1). Après sa victoire tout en maîtrise contre le Borussia Dortmund (2-0), le club de la capitale est complètement passé à côté de son deuxième match de la phase de groupes. Face à des adversaires aussi survoltés que les tribunes de St James's Park, qui retrouvaient la C1 après vingt ans d'absence, les Parisiens ont été écrasés dans l'intensité.

La soirée a très vite tourné court, Newcastle ouvrant le score grâce à Miguel Almiron après seulement 16 minutes de jeu. Presser, mettre de l’impact et se diriger le plus vite possible vers le but : le plan des Magpies était clair. Beaucoup plus que celui de Luis Enrique, qui avait décidé de dépeupler son milieu en ajoutant un attaquant de plus. Incapables de trouver des circuits de relance, ses joueurs ont donné l’impression de boire la tasse.

La plus lourde défaite en C1 depuis la "remontada"

Leurs adversaires ont appuyé, sans calculer leur dépense énergétique, et ont été récompensés. Au terme d’une séquence gênante pour l’arrière-garde parisienne, qui a vu Gianluigi Donnarumma enchaîner trois arrêts sur sa ligne en vain, Dan Burn a offert le break à Newcastle avant la pause (39e). Alors que la mi-temps aurait pu permettre au PSG de souffler et de revenir avec une nouvelle stratégie, l’addition s’est corsée d’entrée de seconde période après un déboulé de Sean Longstaff sur son côté droit (50e).

S’il y a bien eu un sursaut, la réduction du score de Lucas Hernandez (56e), d’une tête astucieuse, est restée anecdotique. Newcastle a eu le dernier mot et quel dernier mot : le défenseur central Fabian Schär a envoyé une frappe lointaine en pleine lucarne pour parachever la soirée parfaite de son équipe (90e+1). De quoi infliger au PSG sa plus lourde défaite en Ligue des Champions depuis la tragique “remontada” et la défaite 6-1 à Barcelone en mars 2017. Pour la première fois depuis l’arrivée des propriétaires qatariens, le club de la capitale a encaissé quatre buts dans un match de la phase de groupes de C1.

Si le PSG reste en bonne position dans le groupe F, actuellement deuxième avec trois points (derrière Newcastle et ses quatre unités) à la faveur du match nul entre le Borussia Dormund et l'AC Milan (0-0), cette défaite dilapide une grande partie du crédit accumulé par Luis Enrique depuis son arrivée. Malgré les promesses entrevues contre Lens, Dortmund et Marseille, et la confirmation du début d'une nouvelle ère, Paris en est déjà à deux défaites en seulement neuf rencontres cette saison. Auxquelles s'ajoutent des matchs nuls contre des équipes largement à sa portée : Lorient, Toulouse et Clermont. Les regards sont déjà rivés vers le 25 octobre et la réception de l'AC Milan dans trois semaines, qui sera cruciale pour son avenir européen.