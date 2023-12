Ligue des champions : Bayern Munich, Manchester City, Real Sociedad... Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale ?

Pour la 12e année consécutive, le Paris Saint-Germain sera à l'affiche de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Qualifiés in extremis mercredi dernier, les joueurs de Luis Enrique vont connaître le nom de leur futur adversaire en huitièmes de finale lundi 18 décembre, à midi. Sept clubs peuvent se dresser sur leur route et le tirage au sort n'en gardera qu'un seul, à choisir entre Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Barça, le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid et la Real Sociedad.

Le tirage le plus probable : Bayern Munich

Comme d'habitude, le tirage au sort attribuera un deuxième de groupe au premier d'un autre groupe. Le tirage est quasiment intégral. Outre l'interdiction de créer une affiche qui a déjà été disputée lors de la phase de groupes (un PSG-Dortmund par exemple), deux équipes d'un même pays ne s'affronteront pas. Le RB Leipzig ne pourra pas croiser le chemin du Bayern Munich et du Borussia Dortmund. Une donnée qui bouleverse légèrement les probabilités.

Ainsi, le PSG dispose de 17,3% de chances de tomber face au Bayern Munich. Le club bavarois est son adversaire le plus probable en huitièmes de finale devant Manchester City (14,75%). Les cinq autres équipes sont créditées du même taux de probabilité de 13,59%. Les écarts entre les différents scénarios sont plus faibles cette année étant donné le faible nombre de rencontres impossibles.

Pour rappel, le club de la capitale avait déjà affronté le Bayern Munich la saison passée au même stade la compétition, avec deux défaites (1-0 puis 2-0) et une élimination logique. Depuis 2017, les deux clubs ont eu droit à pas moins de sept confrontations, dont une en finale en 2020 (5 victoires à 2 pour l'équipe bavaroise).

Le tirage le plus clément : Real Sociedad

Parmi les sept adversaires potentiels du PSG, six sont des cadors sur la scène européenne. Quatre ont remporté la compétition (le Real, le Barça, le Bayern et City) et deux ont déjà atteint la finale (l'Atlético et Arsenal). La présence dans cette liste fameuse de la Sociedad est une petite surprise. Le club basque n'avait plus atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 20 ans et il ne s'agit que de sa troisième participation au 21e siècle.

Actuellement sixième de la Liga, l'ancien club d'Antoine Griezmann (de 2009 à 2014) est celui qui inspire le moins la crainte sur le papier. Mais, il est sorti invaincu de la phase de groupes (3 victoires, 3 nuls), devant l'Inter Milan, pourtant finaliste sortant. Portée par des joueurs confirmés comme Mikel Oyarzabal ou encore Robin Le Normand et le talentueux Takefusa Kubo, la formation d'Imanol Alguacil n'est pas à prendre à la légère.

Le tirage le plus corsé : Manchester City

Tout autre adversaire que la Real Sociedad aura les airs d'une montagne pour le PSG, mais s'il faut en isoler un seul, Manchester City est sans doute le plus redoutable. Tenants du titre, les Cityzens viennent de boucler leur phase de groupes avec six victoires en six matchs pour la première fois de leur histoire en C1. Pep Guardiola s'est d'ailleurs permis de faire une revue quasi-totale de son effectif lors de la dernière journée.

Même si l'équipe mancunienne tourne moins bien dernièrement, avec une tendance à encaisser beaucoup de buts et la perte du leadership en Premier League, elle n'a jamais réussi au PSG en Ligue des champions. En deux confrontations en phase à élimination directe, Paris a toujours connu l'élimination (en quarts en 2016 et en demi-finales en 2021). Au total, en six rencontres, le club de la capitale ne s'est imposé qu'une seule fois, (à domicile en phase de groupes en septembre 2021) pour quatre défaites et un match nul.