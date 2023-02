Ligue des champions : à peine revenu de blessure, Kylian Mbappé n’est pas passé loin de se muer en sauveur du PSG face au Bayern Munich

Annoncé forfait pour ce match il y a deux semaines, Kylian Mbappé est entré en cours de jeu et a marqué deux fois. Ses deux buts ont été refusé, mais il a permis au PSG d’y croire jusqu’au bout.

Un frisson parcourt le Parc des Princes en partie vidé de ses supporters partis à la buvette à la mi-temps : Kylian Mbappé fait son apparition sur la pelouse. Son entrée en jeu est imminente alors que le Paris Saint-Germain a été étouffée par le Bayern Munich en première période du huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1), mardi 14 février. Depuis quelques minutes, Presnel Kimpembe s'échauffe alors que ses coéquipiers sont au vestiaire. Kylian Mbappé le rejoint pour effectuer quelques courses.

Le frisson se transforme en clameur à son entrée en jeu, à la 57e minute, quelques instants après l'ouverture du score du Bayern Munich. L'apparition de Kylian Mbappé sur la pelouse est un petit exploit : il y a deux semaines, alors qu'il s'était blessé à la cuisse à Montpellier en Ligue 1, le PSG avait annoncé son forfait pour ce match aller. "On a travaillé jour et nuit. Je n'étais pas censé jouer, mais j'avais envie pour aider les copains", précisera l'international français au micro de Canal+ après le match.

Absent de l'échauffement d'avant-match

Sa présence est d'autant plus surprenante que Mbappé est resté aux vestiaires et n'a pas participé à l'échauffement d'avant-match, au grand dam des supporters présents dans les tribunes. Avec Mbappé sur la pelouse, l'espoir renaît. Mais les premières courses de l'attaquant des Bleus sont hésitantes : Mbappé n'est pas à 100%, c'est certain, mais est-il en mesure de faire la différence ? Ses deux premiers ballons sont perdus et l'idée que le prodige de Bondy est capable de tout faire tout seul s'amenuise progressivement.

Jusqu'à cette course en profondeur où Mbappé retrouve ses jambes et bute sur Yann Sommer, le gardien du Bayern Munich (73e). Dans la foulée, son but de renard des surfaces est refusé pour un hors-jeu évident. Le suivant, celui de la 82e minute sur son deuxième but du soir, l'est beaucoup moins et vient climatiser le Parc des Princes qui n'attendait qu'un but de son numéro 7.

Après ce but annulé, Mbappé ne désespère pas et harangue les supporters du Parc avec les bras. Mais aucune autre occasion ne se présentera à lui. Pas de quoi l'inquiéter avant le match retour le 8 mars prochain à Munich. "On a un désavantage mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. (…) Avec ce que j'ai vu, il y a la place pour le retour", assurera le numéro 7 du PSG, sur Canal+ après la rencontre. Et de glisser, un peu plus tard : "Aujourd'hui je n'avais que trente minutes à donner, maintenant je vais bien récupérer pour essayer d'être le plus performant possible."

Le Bayern est prévenu

L'entrée en jeu de Mbappé a en tout cas servi d'avertissement au Bayern Munich avant le match retour, que l'attaquant du PSG devrait jouer en intégralité. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a ainsi dû répondre à plusieurs questions sur Mbappé en conférence de presse après le match. "Kylian Mbappé peut changer n'importe quel match", a-t-il reconnu.

Sur la pelouse, à l'issue des 90 minutes, Mbappé a de son côté accompagné certains coéquipiers au pied de la tribune Auteuil pour remercier les supporters de leur soutien. Le capo du Collectif Ultra Paris a lancé alors un message d'union sacrée : "Il faut y croire, on va aller à Munich pour se qualifier". Un message entendu par le compétiteur Mbappé : "Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas", a-t-il prévenu. Il a pris un risque en jouant ce match si peu de temps après sa blessure. Le pari a failli fonctionner. Il s'en est fallu de peu.