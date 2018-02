Ligue des champions : les supporters madrilènes convaincus que "le Real va gagner" contre le PSG

Malgré la mauvaise période traversée par le Real Madrid, les supporters des joueurs madrilènes sont certains que leur équipe va remporter mercredi le huitième de finale aller de la Ligue des champions de football contre le PSG.

Le Real Madrid peut compter sur ses supporters dans les moments difficiles. Certes, les footballeurs madrilènes ne sont pas les favoris mercredi 14 février (20h45) pour le match le plus attendu de l'année : Real Madrid - Paris-Saint-Germain, huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais "le Real se transforme en coupe d'Europe, se persuade Vicente, 76 ans. C’est pour ça que le Real va gagner. On a remporté douze titres de Ligue des champions et le treizième arrive", rappelle fièrement ce "socio" historique du Real, un des sociétaires qui gèrent le club depuis sa création.

Le bilan est pour le moment négatif pour le Real. Il végète à la 4e place du classement de la Liga, le championnat espagnol, à 17 points du leader Barcelone. Pis, les "merengue" ont été éliminés de la Coupe du Roi, l'équivalent de la Coupe de France.

Des supporters du monde entier

Ces statistiques n'empêchent pas les supporters de chambrer les joueurs parisiens et notamment l'attaquant star du PSG. "Neymar est constipé, lance Manuel. Je l’ai vu posé en caleçon dans la neige. Il a attrapé froid. Il fera ce qu’il peut. Allez Madrid ! Et que le meilleur gagne ! Que Madrid gagne !", dit-il en faisant référence à la photo postée par le Brésilien sur instagram.

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus populaires du monde. Ses supporters sont originaires de partout. Andrei est venu du Costa Rica pour assister à la rencontre et soutenir le gardien de but madrilène, qui est costaricien. "Presque tout le pays est derrière le Real et Keylor Navas, assure le fan. On est tous avec lui. C’est incroyable de le voir ici. C’est beaucoup d’émotions !"

Le match se jouera à guichet fermé. Les billets pour ce Real Madrid - PSG se sont arrachés en 37 minutes seulement. Ils se négocient désormais à plusieurs centaines d’euros sur internet, ou aux abords du stade Santiago Bernabeu de Madrid.