Elimination du PSG en Ligue des champions : "Ca ne va pas être facile de terminer la saison", réagit Bixente Lizarazu

"Ca ne va pas être facile de terminer la saison", réagit mercredi 10 mars soir Bixente Lizarazu, consultant football de franceinfo, après l'élimination du PSG en Ligue des champions, battu par le Real Madrid (3-1) en huitième de finale retour. "A mon avis, ça va être tendu dans le vestiaire et l'atmosphère ne sera pas très sereine", se projette Bixente Lizarazu.

Cette défaite va être vécue par les joueurs parisiens comme une "énorme frustration", selon le consultant foot de franceinfo. "Ca va être une saison a minima pour le PSG par rapport à l'ambition de ce club et au recrutement XXL qu'ils ont fait", constate le champion du monde 1998. Le PSG a "toujours eu un souci de collectif, de constance dans la performance", constate Bixente Lizarazu.

"Une équipe qui fait une belle saison, c'est une équipe qui, même dans les moments difficiles, limite la casse et à Paris ce n'est pas le cas." Bixente Lizarazu à franceinfo

Alors que l'entraîneur du PSG estime qu'une faute aurait due être sifflée pour la bousculade de l'attaquant Karim Benzema sur le gardien Gianluigi Donnaruma lors de l'égalisation madrilène, Bixente Lizarazu estime, lui, que "la faute, c'est surtout celle du gardien parisien qui gère mal la situation techniquement dans un moment où il n'a pas besoin de prendre de risque et dans un moment surtout où son équipe est dans une sérénité absolue. Il ne faut pas se chercher d'excuse."

"Jusqu'à cette erreur de Donnaruma, le PSG maîtrisait complètement son sujet, Mbappé était phénoménal, et tout d'un coup, c'est un stade qui s'enflamme, ça peut perturber les joueurs et là, les Parisiens se sont totalement liquéfiés, les madrilènes se sont transcendés et Karim Benzema a montré toute sa classe."