DIRECT. Manchester United-Atlético de Madrid : Cristiano Ronaldo sera-t-il encore le bourreau des Colchoneros ? Suivez le huitième de finale retour

Après un match nul au Wanda Metropolitano, l'avenir de Manchester United et de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions se joue à Old Trafford. L'enjeu est simple, celui qui ressortira vainqueur, mardi 15 mars, sera qualifié pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. C'est l'une des conséquences de l'abandon de la règle du but à l'extérieur.

Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé face à Tottenham, samedi, et devenu meilleur buteur de l'histoire du football, sera particulièrement surveillé. Déjà auteur de 25 buts dans sa carrière contre l'Atlético de Madrid, le Portugais s'était illustré en Ligue des champions en 2019 en inscrivant un triplé face à Jan Oblak pour permettre à la Juventus de se qualifier malgré une défaite 2-0 à l'aller. Souvent briseur des rêves de titre en C1 de Diego Simeone, "CR7" pourrait bien jouer un nouveau tour au "Cholo".