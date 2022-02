Ligue des champions : dominé, Manchester United arrache le match nul face à l'Atlético de Madrid en huitième de finale aller

Dominés, dépassés, dispersés : voilà qui pourrait bien résumer le match des Mancuniens face à l'Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mercredi 23 février. C'est que les Espagnols ont parfaitement géré leur rencontre, notamment avec une belle première période, marquée par le but de Joao Felix. Mais les Mancuniens avaient de la ressource.

Du côté de la jeunesse notamment car c'est grâce à Anthony Elanga, 19 ans, que les Red Devils ont accroché le match nul (1-1) au Wanda Metropolitano de Madrid. Les Anglais repartent d'Espagne avec un résultat positif avant le match retour à Old Trafford, le 15 mars.

Le joyau de Joao Felix a dégoûté Manchester

Il a connu un début de saison délicat. Peu à l’aise et rarement titularisé par son entraîneur Diego Simeone, Joao Felix est en train de monter en puissance. L’attaquant portugais a sorti le grand jeu pour faire de cette soirée de Ligue des champions un véritable festival. Comme une ode au football.

Seul buteur de la soirée, il a peut-être encore plus marqué par ses efforts défensifs et sa capacité à garder le ballon dans les moments importants. Transféré pour 120 millions d’euros en 2019 dans le club madrilène, l’ancienne pépite de Porto a souvent été critiquée par les supporters pour son manque de rendement. Bien épaulé par le meilleur buteur des Rouge et Blanc cette saison, Angel Correa, Felix a marqué de son empreinte et de son talent ce huitième de finale aller.

Joao Felix fait soulever le Wanda Metropolitano d'entrée ! L'international portugais est à la réception d'un centre parfait de Renan Lodi pour marquer d'une tête imparable face à De Gea. 1-0 pour les Colchoneros !



#RMCChampions pic.twitter.com/ItljcaFgpJ — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2022

S'il a été aussi bon, c'est aussi que le Portugais a été aidé par ceux qui font le jeu, derrière lui. A commencer par Renan Lodi, fidèle serviteur sur son but. L’arrière gauche des Colchoneros a régalé de précision sur plusieurs centres. À l’aise face à un Victor Lindelöf pas à son poste, le Brésilien s’est baladé sur son côté, sans être trop inquiété.

Côté francophone, si l’on attendait plus les exploits de Paul Pogba ou d’Antoine Griezmann, entré à la 75e minute, c’est bien Geoffrey Kondogbia qui est sorti du lot. En patron du milieu de terrain tout au long du match, l’international centrafricain a marqué par sa puissance, sa mobilité et par sa faculté à museler ses adversaires – et notamment Pogba – pendant 90 minutes.

Un sauveur nommé Elanga

En face, Manchester United a délivré, pendant une bonne partie du match, une copie maladroite devant les cages : cinq tirs, aucun cadré jusqu’à la 80e minute. Il a fallu attendre une pépite suédoise de 19 ans pour que les choses changent. Anthony Elanga, fils de Joseph, ancien international camerounais à la fin du siècle dernier, a inscrit le but salvateur pour les siens. Pour son premier ballon touché, le natif de Malmö a parfaitement été servi dans sa course pour ajuster Jan Oblak d’un plat du pied.

GOOOOOOOAL D'ELANGAAAAAAA ! Manchester United se relance contre le court du jeu grâce à son jeune Suédois, parfaitement lancé dans la profondeur par Bruno Fernandes (1-1).



#RMCChampions pic.twitter.com/bWFHKKU6su — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2022

Encore un héros des Red Devils formé au club, quelques années après Marcus Rashford notamment. C’est dire aussi qu’avec ce plat du pied de pur finisseur, Elanga est en quelque sorte l’arbre qui cache la forêt. Avec des choix tactiques osés par Ralf Rangnick, comme Victor Lindelöf arrière droit, les Anglais n’ont pas brillé sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Cependant, les Mancuniens s'en sortent bien et s'offrent une statistique impressionnante avec ce but du Suédois en devenant le cinquième club à inscrire 500 buts dans l’histoire de la C1.