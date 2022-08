Ligue 2 : la DNCG prononce un "encadrement de la masse salariale" à l'encontre de Bordeaux

L'affaire touche à sa fin. Et les Girondins de Bordeaux s'en sortent bien. Pour son troisième et dernier rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club de Gérard Lopez a été autorisé, mardi 2 août, à se renforcer durant le mercato pour la saison de Ligue 2. Mais sa masse salariale sera encadrée, a annoncé l'instance. Il en va de même pour les indemnités de mutations au budget, soit "les sommes versées lors des transferts de joueurs", précise l'AFP

Cette décision était attendue, même si les Bordelais ont flirté avec la ligne rouge au cours des derniers mois.

Relevé décision DNCG du 02 août pour les #Girondins pic.twitter.com/b2XeCW6LxQ — WebGirondins (@webgirondins) August 2, 2022

D'abord relégués à la suite d'une saison calamiteuse sur le plan sportif, ils ont ensuite été rétrogradés en National 1 en raison d'une gestion financière déficiente, puis finalement repêchés en Ligue 2 après que le président Gérard Lopez a présenté des garanties suffisantes.

Une marge de manœuvre limitée

Si, aujourd'hui, la masse salariale du FCGB est estimée à 17 millions d'euros, selon France Bleu Gironde, le club va devoir forcément réduire la voilure, ce qui implique la vente de certains joueurs. Pour autant, il s'agit d'un moindre mal dans la mesure où les Girondins risquaient une interdiction pure et simple de se renforcer.

La marge de manœuvre est donc étroite pour le club au scapulaire, qui ambitionne de retrouver l'élite au plus vite. La décision va toutefois permettre aux dirigeants bordelais de demander les homologations de contrats de Yoann Barbet et Vital Nsimba, les deux premières recrues officieuses des Girondins, et qui n'étaient pas qualifiées contre Valenciennes.