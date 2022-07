Foot : la FFF maintient finalement les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, malgré leurs difficultés financières

C'est la fin d'un été irrespirable pour les Marine et Blanc. Après un feuilleton long d'un mois et demi, les Girondins de Bordeaux sont finalement admis en Ligue 2, a annoncé la Fédération française de football (FFF) mercredi 27 juillet. Ils avaient pourtant été relégués en National 1 par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), en raison d'une mauvaise santé financière.

Après l'avis favorable délivré par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le comité exécutif de la FFF a repêché le club. Dans le communiqué annonçant la décision, l'instance précise avoir demandé à la DNCG de convoquer les dirigeants du club pour "juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre" et l'a sommé d'exercer un "contrôle financier renforcé et régulier du club".

"Nous saluons cette décision qui est un immense soulagement pour le club, nos joueurs et joueuses ainsi que nos 300 salariés, partenaires et supporters", a indiqué le directeur général Thomas Jacquemier, cité dans un communiqué du club. "Notre objectif est désormais clair : remonter le plus rapidement possible en Ligue 1", a ajouté le directeur général.

Entre l'annonce de la relégation administrative en appel et ce rétropédalage, plusieurs éléments ont fait pencher la balance. La dette du club, à hauteur de 53 millions d'euros, a été réduite de 75% après un accord avec les créanciers américains King Street et Fortress.

Le président Gérard Lopez a aussi mis sous séquestre 24 millions d'euros (10 en augmentation de capital via la société Jogo Bonito et 14 en ventes de joueurs). Ce dernier objectif a été en partie atteint, puisque le jeune Sékou Mara s'est engagé à Southampton contre 13 millions d'euros (bonus compris).

Un premier match officiel dès samedi

Ce plan de sauvetage a été validé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 juillet. Six jours plus tard, le CNOSF a plaidé pour la réintégration du club en Ligue 2. Cet avis, consultatif, a été suivi par la FFF.

Deux mois après leur relégation sportive en L2, les Girondins peuvent - enfin - se projeter sur la saison à venir, alors que le premier match est prévu dès samedi, contre Valenciennes à 19h. Pour l'heure, aucun report n'a officiellement été annoncé.