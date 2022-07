Ligue 2 : Saint-Etienne chute d'entrée face à Dijon en ouverture de la saison

L'ASSE s'en doutait certainement, elle en a eu confirmation : le chemin vers la remontée en Ligue 1 sera difficile. Battus sans discussion possible par une équipe dijonnaise bien plus au point physiquement (2-1), samedi 30 juillet, les Stéphanois restent scotchés à la dernière place du classement puisqu'ils partaient avec un handicap de trois points, après les débordements qui avaient suivi l'élimination du club en barrage contre Auxerre.

La réduction tardive du score par les Foréziens ne doit pas tromper l'œil : ces derniers n'étaient clairement pas prêts pour cette ouverture du championnat. Dominés physiquement par la formation d'Omar Daf, l'ASSE sait qu'elle va devoir cravacher. Et surtout retrouver une certaine forme de sérénité car, à l'image des deux buts qu'elle a encaissés, elle ne dégage aucune sûreté.

Aiki, seul motif de satisfaction

Par deux fois, aux 29e et 41e minutes, Le Bihan et Soumaré ont ainsi profité de gros cafouillages dans la surface stéphanoise pour marquer. Et, sans quelques parades d'Etienne Green ou des ratés incompréhensibles de la part des attaquants dijonnais, le score aurait pu être bien plus lourd. La volée croisée du jeune Aiki (17 ans), à la 69e minute, a certes été une superbe réduction du score mais elle ne saurait être en aucun cas l'arbre qui cache la forêt verte.

A l'image de l'expulsion de Denis Bouanga dans les ultimes secondes pour invective à l'arbitre, les Verts ont raté leurs retrouvailles avec une division inférieure qu'ils n'avaient plus fréquentée depuis 2004. Le 3-5-2 de leur nouvel entraîneur, si exigeant physiquement, nécessite manifestement quelques réglages. En attendant, le compteur de points est toujours dans le négatif...