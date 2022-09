Sobriété énergétique : l'entraîneur du PSG déclenche une polémique

Des stars du PSG qui se filment à bord de leur avion privé pour aller jouer à Nantes (Loire-Atlantique), plutôt que de prendre le TGV, comme le propose la SNCF. Face à la polémique, l'entraîneur du club de football parisien, Christophe Galtier, a ironisé. "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", a-t-il déclaré, lundi 5 septembre. L'attaquant Kylian Mbappé, à ses côtés en conférence de presse, a éclaté de rire.



"Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils ?"

"M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle ?", a réagi Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, sur Twitter. "Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils ? On se réveille les gars ?", a écrit de son côté Anne Hidalgo, la maire de Paris. Selon le PSG, se rendre dans des gares peut générer des problèmes de sécurité pour ses joueurs. Pourtant, d'autres grands clubs européens commencent à tester le train pour lutter contre le réchauffement climatique.