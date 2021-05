Prolongation de Neymar : "Le PSG montre qu'il s'inscrit dans le temps et veut fidéliser des joueurs", estime David Ginola

Invité de franceinfo samedi 8 mai, l'ancien international français David Ginola, qui a également marqué l'histoire du club parisien, se félicite de la prolongation jusqu'en 2025 de Neymar au Paris Saint-Germain. "Le PSG montre qu'il s'inscrit dans le temps et veut fidéliser des joueurs. J'espère que Mbappé resignera, comme Di Maria, explique David Ginola. L'important pour gagner des trophées, c'est la stabilité dans un groupe. Fidéliser Neymar encore plus, je trouve que c'est une très bonne chose. Gagner aujourd'hui des matchs avec un seul joueur comme à l'époque on pouvait le faire avec Platini et Maradona, je pense que ce temps-là est révolu. Des joueurs comme Neymar qui veulent gagner des titres avec leur club doivent être plus au service de leurs équipes."

>> Ligue 1 : Neymar, un nouveau contrat malgré une présence à mi-temps

Au-delà des succès nationaux, c'est véritablement la Ligue des champions que vise le club parisien. Cette saison l'aventure s'est terminée en demi-finale avec une élimination face à Manchester City. "Pour passer véritablement un cap, il va falloir que notamment Neymar se mette davantage au service de l'équipe, du groupe.

"On ne gagne plus les matchs maintenant avec des individualités. Les équipes sont trop fortes, sont trop robustes, trop homogènes." David Ginola à franceinfo

"Le groupe Paris Saint-Germain gagnera s'il joue comme une équipe soudée", explique David Ginola. Pour le club parisien le renouvellement de la star brésilienne n'est pas le seul enjeu."On ne peut pas signer à nouveau Neymar sans assurer la signature de Kylian Mbappé. Neymar a 29 ans, ses plus belles années sont derrière lui. Mbappé, c'est plutôt la jeunesse, le talent à l'état brut, c'est un garçon qui a un potentiel énorme, mais on n'est qu'à 60% de ses capacités. Quand on sera à 100% de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, le PSG sera une machine de guerre. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir que tous ces joueurs-là prennent conscience qu'ils ne peuvent rien gagner s'ils ne se mettent pas au service d'un groupe", termine-t-il.

"Ce sera à lui de s'investir complètement"

Jean-Michel Moutier, directeur sportif du PSG dans les années 1990, estime pour sa part qu'il s'agit d'" un bon coup, surtout pour les supporters, parce que voir un joueur de cette qualité, c'est toujours agréable. Souvent on se déplace au stade pour voir ce genre de joueur. Pour lui, néanmoins : "Vu la conjoncture actuelle, le montant du transfert qui serait demandé pour Neymar et vu son salaire, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de clubs à l'heure actuelle qui pourraient se l'offrir."

"Neymar, il va falloir qu'il justifie son statut de grande star, qu'il justifie aussi la confiance que lui font ses dirigeants en le faisant prolonger. Il va devenir une figure emblématique du PSG." Jean-Michel Moutier à franceinfo

"Ce sera à lui de s'investir complètement parce qu'on avait le sentiment, par moments, qu'il ne s'investissait pas complètement dans le club. Et vraiment, pour passer un palier, il faudra un Neymar à 100%", assure-t-il.

L'ancien directeur sportif du PSG compare également le statut de Neymar à celui des autres très grandes stars actuelles du monde du football ."On voit un garçon comme Cristiano Ronaldo, partout où il est passé, il a fait l'unanimité. Lionel Messi, c'est pareil. Neymar est un joueur de ce calibre-là, il connaît notamment bien Messi avec lequel il a joué. C'est ce genre de joueurs qui doivent l'inspirer".