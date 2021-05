Football : Neymar va prolonger au PSG jusqu'en 2025

C’était dans l’air du temps depuis de longs mois et les négociations ont fini par aboutir. Neymar, la star brésilienne du PSG, va bien rester au Paris-Saint-Germain. Le joueur va prolonger son contrat jusqu'en 2025 au PSG, samedi 8 mai dans l'après-midi, a appris France Bleu Paris auprès d'une source du club de football parisien.

Toujours selon France Bleu Paris, le joueur du club parisien ne devrait pas avoir de baisse de salaire, ni d'augmentation.

>> Ligue 1 : Neymar, un nouveau contrat malgré une présence à mi-temps

Neymar se plait mieux à Paris

Après des débuts difficiles, surtout en dehors des terrains, Neymar vibre désormais pour le logo du PSG. Il connaît par cœur les chants des supporters. "Je me sens de plus en plus investi. Je me sens bien ici, mieux que les deux premières années", disait récemment la star brésilienne. "J'ai toujours aimé Paris. Déjà quand je jouais à Barcelone, j'avais l'habitude de venir ici quand j'avais des jours de repos. Paris m'a toujours plu et je l'aime toujours beaucoup."

Son amitié avec l’autre star, le champion du monde Kylian Mbappé a certainement pesé lourd dans les négociations menées par son père. "Si Neymar veut rester au Paris Saint-Germain, c'est vraiment une super nouvelle pour nous", glissait il y a quelques semaines le natif de Bondy. "J'espère qu'il va pouvoir écrire l'Histoire de ce club pendant de longues années". Le club et Neymar vont tenter désormais de convaincre Mbappé de rester. Et Messi d’arriver…

L’objectif pour Neymar et Paris, c’est évidemment de remporter la Ligue des champions. La coupe aux grandes oreilles serait également synonyme d’une énorme prime financière pour le numéro 10 du PSG.