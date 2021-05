Nîmes n'est pas mort, Angers assure son maintien... Ce qu'il faut retenir du week-end en Ligue 1

Il y a eu des buts dans ce multiplex de Ligue 1, ce dimanche 9 mai. Grâce à sa victoire contre Dijon (3-0), Angers a assuré son maintien dans l'élite, alors que Brest doit encore attendre, après sa défaite contre Nice (3-2). Strasbourg, quant à lui, dégringole vers la zone rouge.

Nîmes espère, Strasbourg s’enfonce

Si la lutte pour la course au titre fait rage, celle du maintien, quant à elle, est aussi très disputée. En effet, Nîmes, actuel 19e de la Ligue 1, s'est imposé face à Metz (0-3) dimanche, grâce à des buts de Fombat et de Ripart sur penalty, et Ferhat. Les Crocos restent donc au contact de Nantes,18e, qui a vaincu Bordeaux dans le match de la peur samedi (3-0). Encore en vie, les Nîmois ont seulement trois points de retard sur Lorient, 17e, et peuvent encore croire au maintien en Ligue 1.

C'EST TER-MI-NÉ !



Les Crocos s'imposent 3 buts à 0 face à Metz !



TOUT EST ENCORE POSSIBLE ! pic.twitter.com/Lf5RnVO2PM — Nîmes Olympique (@nimesolympique) May 9, 2021

Dynamique opposée en Alsace, où Strasbourg se fait peur. Contre Montpellier ce dimanche, les coéquipiers de Ludovic Ajorque se sont inclinés 3-2 et s’enfoncent un peu plus au classement général (16e). Avec cette défaite, le Racing a enchaîné son cinquième match sans victoire et n’est pas encore assuré de jouer en Ligue 1 l’année prochaine.

Maintien assuré pour Angers, Brest rate le coche

Le SCO d’Angers va pouvoir mettre le champagne au frais. Les coéquipiers de Loïs Diony ont assuré leur maintien ce dimanche face à Dijon (3-0). Dans une rencontre maitrisée, les hommes de Stéphane Moulin ont inscrit trois buts à la pire défense de Ligue 1 et montent à la douzième place du classement. Avec 44 points au compteur, ils ne peuvent plus être rattrapés par le barragiste, Nantes, qui est a sept points. Le SCO va ainsi jouer sa septième saison consécutive dans l’élite.

De son côté, Brest doit encore patienter. Après leur victoire contre l’AS Saint-Etienne (1-2) le 24 avril dernier, les hommes d’Olivier Dall’Oglio étaient bien partis pour assurer leur maintien facilement. Et finalement, ils ont perdu deux matchs consécutifs contre Nantes (1-4), et Nice (3-2) dimanche. Après avoir mené au score, les Brestois se sont finalement inclinés face aux Aiglons. Avec 40 points au compteur, ils ne sont pas encore officiellement maintenus et peuvent encore être barragistes.

Marseille freiné dans la course à l'Europe

Après la défaite de Lens contre Lille vendredi (0-3), l'Olympique de Marseille pouvait faire la bonne opération du week-end dans la course à l'Europe en s'imposant. Et finalement, les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés contre Saint-Etienne (1-0), sur un but d'Arnaud Nordin. Avec cette défaite, l'OM compte seulement deux points d'avance sur Rennes, qui affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h).