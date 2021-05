Ligue 1 : après sa défaite à Saint-Etienne, l'OM perd des points dans la course à l'Europe

Les fans de Saint-Etienne pourront dormir sereinement ce soir. Les Verts ont officiellement assuré leur maintien en Ligue 1 et peuvent même se mettre à rêver du top 10 après leur victoire 1-0 face à l’OM, dimanche 9 mai, grâce à un but d'Arnaud Nordin juste avant la mi-temps. Très mauvaise opération pour l’OM en revanche qui va devoir se battre jusqu’au bout pour assurer la cinquième place, synonyme de qualification en Europa Ligue. Le club phocéen peut même voir Rennes lui passer devant en cas de victoire des Rouge et Noir face au Paris Saint-Germain ce soir (21h).

Une histoire de corner

A part un coup franc du nouveau joueur des Tigres Florian Thauvin, qui frôle le deuxième poteau (27e), ce sont les Verts qui se sont procurés la grande majorité des occasions en première période. Les hommes de Claude Puel se sont vus accorder 9 corners sur ce premier acte, signe d’une domination récompensée par le but de Nordin en fin de premier acte (43e). Sur un superbe centre de Wahbi Khazri, Balerdi se rate complètement et passe à côté du ballon en voulant dégager. Nordin se retrouve alors seul et peut ajuster Mandanda de près du gauche. Un but mérité pour les Verts qui auront tenté 12 tirs sur les 45 premières minutes. Khazri, notamment, a été à deux reprises en mesure d’ouvrir le score mais Steve Mandanda détournera d’abord sa frappe du droit dès 18 mètres (18e) avant de s'interposer de nouveau une minute plus tard devant le Tunisien qui s’était retrouvé en superbe position de frappe dans la surface.

Green sauve les Verts

Si Mandanda a gardé son équipe à flot en première période, c’est le jeune gardien stéphanois Etienne Green qui s’est chargé d’assurer la victoire aux siens lors du second acte. Pris à la gorge par le haut pressing marseillais, les Verts sont passés de dominants à dominés. Mais que ce soit sur une frappe de Luis Henrique (64e), sur une superbe sortie devant Milik (65e), un coup-franc en puissance de Payet (77e) ou bien sur une reprise de volée du gauche de Benedetto repoussée du bout des doigts (84e), le jeune gardien de 20 ans a été impérial.

Les Stéphanois ont aussi eu plusieurs occasions de se mettre définitivement à l’abri, mais un manque de réalisme et de dextérité les ont obligés à souffrir jusqu'à la fin. Une victoire capitale néanmoins puisque les Verts sont désormais mathématiquement assurés de rester en Ligue 1 et peuvent même rêver d’un top 10 puisque avec 45 points et un match en plus ils ne sont plus qu’à un point de Nice, l'actuel dixième.

Côté OM, les Phocéens ne profitent pas du revers de Lens face à Lille et ratent ainsi une occasion en or de faire un pas quasi décisif dans la course à la 5e place, synonyme de Ligue Europa. Avec cette défaite, Marseille conserve donc le même nombre de points que Lens (56), et seulement deux de plus que Rennes, qui affronte le PSG ce dimanche soir (21 heures).