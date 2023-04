Ligue 1 : Zhegrova sauveur des Lillois, nouveau triste record à Angers, inquiétudes grandissantes à Nantes... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Angers a enchaîné un 11e match sans victoire à domicile face à Nice (1-1), dimanche, battant un record du club vieux de 30 ans.

Alors que l'Olympique de Marseille, tenu en échec par Montpellier vendredi (1-1), a perdu sa deuxième place du championnat au profit de Lens, victorieux sur la pelouse de Rennes samedi (1-0), la 29e journée de Ligue 1 s'est poursuivie, dimanche 2 avril, avec cinq matchs au programme en début d'après-midi. Le Losc s'en est sorti de justesse face à Lorient (3-1), alors que Reims s'est facilement défait de Nantes à la Beaujoire (3-0). Nice a été accroché sur la pelouse de la lanterne rouge angevine (1-1), tandis que Brest et Clermont ont réalisé une bonne opération dans la lutte pour le maintien en s'imposant respectivement contre Toulouse (3-1) et Ajaccio (2-1).

L'image : Edon Zhegrova enflamme Pierre-Mauroy

Les supporters lillois ne se sont pas trompés en scandant son nom au terme de la rencontre. Dominant de la tête et des épaules, le Losc a tout de même dû attendre la 82e minute et l'entrée en jeu d'Edon Zhegrova pour s'assurer la victoire face à Lorient (3-1). Le Kosovar, auteur d'un doublé en l'espace de deux minutes (89e et 90+1e), a permis à Lille de rester dans la course à l'Europe en devançant Rennes et en maintenant la pression sur Monaco.

Son visage a trahi autant de joie que de soulagement. Après une saison contrastée, marquée par un manque d'efficacité probant, Edon Zhegrova a pu profiter des chants lillois pour retrouver une confiance qui semblait s'être égarée.

Le record : Angers ne gagne plus à la maison

Le "bon" match nul décroché contre Nice ne fera pas oublier les déboires d'une saison. Au grand dam des supporters angevins, l'édition 2022-2023 du SCO restera dans les annales de l'histoire du club. Après avoir établi la pire série de défaites consécutives en Ligue 1 (13), Angers a de nouveau battu un triste record vieux de 30 ans.

La formation du Maine-et-Loire, sans victoire lors de ses 11 dernières réceptions dans l'élite (2 nuls, 9 défaites), a ainsi battu la pire série de l'histoire du club sur ses terres sur une même saison (10 en décembre 1993-mai 1994).

La tuile : Nantes à court d'idées

À seulement trois jours de sa demi-finale de Coupe de France contre l’Olympique lyonnais, le FC Nantes a affiché un pâle visage à la Beaujoire, devant des supporters exaspérés, quittant le stade avant le coup de sifflet final. Corrigés par Reims (0-3), les Canaris n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 12 février dernier, avec deux points pris sur les dix-huit possibles.

Sur les cinq dernières éditions de Ligue 1 dans lesquelles Nantes a seulement compté 30 points après 29 journées, les Canaris n’ont terminé au-dessus de la 17e place qu'à une seule reprise, il y a 21 ans (2001/2002). Après cette nouvelle désillusion, les hommes d'Antoine Kombouaré ne comptent plus que quatre points d'avance sur le premier relégable, Auxerre (17e). La pression s'intensifie sur le club de Loire-Atlantique.