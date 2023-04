Direct Rennes-Lens : les Rennais veulent enchaîner à la maison... Suivez le match de la 29e journée de Ligue 1

Vainqueur sur la pelouse du PSG avant la trêve internationale, le club breton veut signer une deuxième victoire de rang face aux Sang et Or, samedi soir.

Un match ô combien important. Le Stade rennais réceptionne le RC Lens dans un choc de haut de tableau, samedi 1er avril (21 heures). Pour aborder ce match, les hommes de Bruno Genesio pourront s'appuyer sur leur précieux (0-2) succès au Parc des Princes contre le PSG avant la trêve internationale. En cas de victoire, les Bretons conserveraient leur cinquième place et reviendraient à trois points de leur adversaire du soir.

De l'autre côté, les Sang et Or se doivent de bien négocier cette rencontre. Portés par les performances actuelles de leur attaquant Loïs Openda (cinq buts lors des deux derniers matchs), les Nordistes, actuellement troisième de Ligue 1, jouent les premiers rôles et continuent de rêver d'Europe. Ils n'ont plus perdu en championnat depuis cinq rencontres.