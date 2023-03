Direct Marseille-Montpellier : les Olympiens courent toujours après le score... Suivez le match de la 29e journée de Ligue 1

Face à des Héraultais revigorés depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc, les Phocéens auront fort à faire, vendredi soir.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits. Pour l'ouverture de la 29e journée, l'Olympique de Marseille reçoit Montpellier, vendredi 31 mars (21 heures). Les joueurs d'Igor Tudor, qui n'ont plus gagné dans leur antre depuis le 8 février et une victoire en Coupe de France face au PSG, espèrent renouer avec le succès dans leur jardin et ainsi conserver leur place de dauphin.

Mais, en face, Montpellier s'avance avec une confiance retrouvée. Le MHSC reste sur cinq victoires et un nul lors des six derniers matchs. Un match à suivre en direct commenté.