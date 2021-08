Ligue 1 : "Rien de positif à retenir"... L'OL de Peter Bosz coule contre Angers

Tenu en échec à domicile (1-1) pour l'ouverture du championnat le week-end dernier contre Brest, l'OL n'a pas fait mieux dimanche 15 août contre Angers au stade Raymond-Kopa (0-3), bien au contraire. C'est à un naufrage des hommes de Peter Bosz que les spectateurs angevins ont assisté et le coach néerlandais n'a pas cherché à minimiser la déroute de son équipe en conférence de presse : "On n'a rien donné. Ça me rend dingue. On n'a pas vraiment vu une équipe qui veut gagner et ça me dérange. Le foot commence avec la volonté de vouloir gagner à 100%. Ça, je l'ai vu chez Angers, mais pas chez mon équipe".

Sans doute que les Gones ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont vu en Anjou. Ils ont eu affaire à des Angevins virevoltants, qui leur ont imposé un pressing de tous les instants, les poussant à la faute à de nombreuses reprises. C'est Sofiane Boufal, servi au second poteau par un centre au cordeau de Jimmy Cabot, qui a ouvert le score dans un angle fermé après une sortie ratée d'Anthony Lopes (20e).

Changements inefficaces et instabilité défensive

La piètre performance des siens, notamment en défense, a poussé Peter Bosz à sortir trois joueurs à la pause à la pause : le jeune défenseur central Castello Lukeba, averti d'emblée et dépassé face au jeune Angevin Mohamed-Ali Cho, et les milieux Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Insuffisant pour interrompre le calvaire lyonnais. C'est l'autre central des Gones, Marcelo, trop lent et déjà averti en première période, qui a précipité la déroute des siens. Après un nouveau pressing de Cho, sur un service de Boufal (53e), le Brésilien a trompé Lopes et expédié le cuir dans ses propres filets.

Avec leur maître à jouer Angelo Fulgini, qui n'a toujours pas quitté le club malgré les rumeurs, et le duo Boufal-Cho, les Angevins ont sorti leurs adversaires du match, provoquant quatre cartons jaunes lyonnais. Dont les deux de Maxwel Cornet (49e, 65e), qui a laissé les siens à dix après un tacle trop appuyé sur le joueur de 17 ans. Une supériorité numérique qui a permis au tout jeune Azzedine Ounahi (21 ans), sur son deuxième ballon dans l'élite, d'inscrire le 3-0 (77e) après avoir touché le poteau sur le premier.

L'OL imite Lille et Monaco

À Lyon, Peter Bosz ne peut pas se targuer de la même réussite pour ses débuts. Le coach lyonnais se retrouve devant un gros chantier, que ce soit derrière, où le retour de Jason Denayer se fait pressant, et devant, où il dispose de joueurs axiaux (Moussa Dembélé, Islam Slimani, Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere), mais peu ou pas de joueurs de couloir. Au-delà du puzzle à constituer alors que le mercato ferme ses portes d'ici deux semaines, la confiance de ses joueurs qui est déjà entamée.

"Rien n'a été positif. On va devoir relever la tête. On doit plus travailler à l'entraînement. On doit montrer plus de caractère et d'envie. C'est surtout sur cela qu'on a pêché aujourd'hui", a réagi Anthony Lopes au micro de Prime Video après la rencontre. Après deux matches, Lyon se retrouve au fond de la classe, mais n'y est pas tout seul. Car un nul et une défaite humiliante, c'est aussi le bilan du tenant du titre lillois et du troisième de la saison passée Monaco. Peut-être la seule bonne nouvelle du début de saison de l'OL.