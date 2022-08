Ligue 1 : reporté pour cause de pelouse impraticable, le match Lorient-Lyon reprogrammé le 7 septembre

La sécheresse et l'organisation du festival interceltique avaient sérieusement abîmé l'aire de jeu, obligeant la LFP à repousser la rencontre, initialement prévue le 14 août.

Le calendrier va être serré. La rencontre Lorient-Lyon, de la 2e journée de Ligue 1, initialement prévue le 14 août, a été reprogrammée au mercredi 7 septembre à 19h00, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), vendredi 26 août.

L'OL et Lorient devront disputer cinq matchs entre les dimanche 28 août et le 11 septembre. Un enchaînement très dense même si les Gones bénéficient d'un calendrier allégé en 2022-2023, la faute à l'absence de qualification européenne.

Lyon sur une bonne lancée

Les hommes de Peter Bosz sont engagés dans une année de transition et ont pour ambition de retrouver la C1. Leur début de saison est prometteur. Vainqueurs d'Ajaccio (2-1) puis de Troyes (4-1), les Gones retrouvent sur leur route les promus rémois le 28 août, et Auxerre le 31 août, avant d'affronter Angers le 3 septembre, Lorient le 7 septembre et enfin Monaco le 11 septembre.

De son côté, Lorient a renversé le voisin rennais (0-1) avant de se quitter sur un score de parité avec Toulouse (2-2). La suite de son calendrier s'annonce également dense avec Clermont le 28 août, Lens le 31 août, Ajaccio le 4 septembre, Lyon le 7 septembre et enfin Nantes le 11 septembre.

Le match Lorient-Lyon avait été annulé par la LFP le 12 août en raison d'une pelouse impraticable au stade du Moustoir. L'OL avait regretté que cette décision n'ait pas été prise plus tôt, tandis que Lorient, par la voix de son président Loïc Féry, avait accusé Lyon d'avoir fait "pression" sur la LFP pour acter le report.