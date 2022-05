"Qu'ils restent chez eux si c'est pour insulter des morts", condamne Christophe Galtier après un chant de supporters niçois moquant la mort d'Emilano Sala

"C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau". Ce chant, clâmé par un partie des supporters niçois à la neuvième minute de leur rencontre face à Saint-Etienne, mercredi 11 mai, a profondément choqué. "Quelle honte... C'est écoeurant", a réagi Valentin Rongier, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et ancien coéquipier d'Emiliano Sala.

Reprenant l'air du chant nantais à la gloire de l'attaquant argentin tragiquement décédé dans un crash d'avion au dessus de la Manche en 2019, les Niçois ont modifié les paroles pour transformer un hommage en attaques. Une provocation, quatre jours après avoir perdu la finale de Coupe de France contre les Canaris, vraisemblablement déclencheur de ce chant.

Le club azuréen s'est empressé de réagir quelques minutes après le coup de sifflet final via un communiqué. "L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters."

Galtier et Delort réagissent vigoureusement

Le coach des Aiglons, Christophe Galtier, s'est lui aussi exprimé en conférence de presse à l'issue de la victoire (4-2) des siens face à Saint-Etienne. "Je n'ai pas d'adjectifs pour définir ce que j'ai entendu. Au nom de mon vestiaire, je tiens à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. C'est inadmissible. Qu'ils restent chez eux si c'est pour insulter des morts ou envoyer des bouteilles, on gagnera sans eux", a-t-il lancé très énervé. Andy Delort, double buteur, a, lui aussi, réagi sur Twitter visiblement dégoûté.

Pour Émiliano



Bonne soirée. #OGCNASSE — Andy Delort (@AndyDelort9) May 11, 2022

Les supporters niçois s'en sont également pris à leurs joueurs et à l'arbitre de la Coupe de France Stéphanie Frappart après avoir débuté le match par une grève des encouragements.