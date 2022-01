Ligue 1 : première victoire pour Philippe Clement, Montpellier chute, Metz quitte la zone rouge... Ce qu'il faut retenir du multiplex de la 18e journée

La 21e journée de Ligue 1 a débuté par un succès de Nice contre Nantes (2-1) et une victoire du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, face à Brest (2-0). Elle s'est poursuivie par un match à quatre pour le maintien, où le FC Metz a marqué des points.

Ben Yedder le capitaine "supersub"

Philippe Clement n’est sur le banc de l’AS Monaco que depuis le 3 janvier, mais il a très vite compris les bases. Sur le Rocher, le boss s’appelle Wissam. Entré en jeu à la pause, le capitaine Wissam Ben Yedder n’a eu besoin que de dix minutes pour marquer le but du 2-0. Et de dix-sept minutes pour inscrire un doublé, scellant la première victoire de son nouveau coach. Ses 11e et 12e réalisations de la saison. Alors qu'il revient de blessure et qu'il était en froid avec Niko Kovac, le capitaine monégasque a montré à Clement qu'il faudrait compter sur lui. L'entraîneur belge pourrait être tenté de le laisser remplaçant, 50 % de ses buts ont été inscrits en sortie de banc.





Pour sa première au Stade Louis-II, @philippe_clemnt obtient un large succès. Nos Rouge et Blanc s'imposent ainsi 4-0 face à Clermont.



Strasbourg renverse Montpellier

L'ouverture du score de Florent Mollet (11e) pouvait laisser croire à la septième victoire de rang du MHSC. Irrésistibles depuis plusieurs semaines, les coéquipiers de Téji Savanier ont fini par courber l'échine.

Alors qu'ils commençaient à baisser pavillon, Elye Wahi a écopé d'un carton rouge, six minutes après son entrée en jeu. En infériorité numérique, les Pailladins ont totalement lâché, encaissant trois buts en neuf minutes (3-1). Fin de série donc pour Montpellier après quatre victoires consécutives.

Metz s'extirpe de la zone rouge

Après l'humiliation subie par Bordeaux sur la pelouse de Rennes, les Messins avaient une carte à jouer sur la pelouse de Reims (14e). Malgré l'absence de treize joueurs au coup d'envoi, le FC Metz a remporté sa troisième victoire de la saison à l'extérieur, après Brest (1-2) et Nice (0-1).

Les hommes de Frédéric Antonetti remontent à la 15e place et comptent désormais deux points d'avance sur Lorient, barragiste. Toujours en bas de classement, Lorientais et Angevins n'avaient plus joué depuis 25 jours, Covid oblige. Ils ont fêté leurs retrouvailles avec la Ligue 1 par un match nul et vierge (0-0).