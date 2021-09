Ligue 1 : plus encore que la Ligue des champions, les supporters de Lille s'impatientent pour le derby contre Lens

"Lens !" Même en pleine soirée de Ligue des champions face à Wolfsburg, les supporters lillois ne perdent pas le Nord. Sur le parvis du stade Pierre-Mauroy, quand on leur demande quel est le match le plus important de la semaine, la réponse est quasiment unanime : le derby contre Lens prend le pas sur la joute franco-allemande.

Après le nul obtenu contre les leaders de Bundesliga (0-0), le Losc peut désormais se tourner pleinement vers ce choc face à des Sang et Or séduisants en ce début de saison, samedi 18 septembre à 17 heures. Plus encore, les joueurs de Jocelyn Gourvennec se déplaceront dans un stade Bollaert chauffé à blanc.

Déjà une ambiance de derby contre Wolfsburg

L'échauffement avait à peine commencé pour les Dogues, avant leur rencontre face à Wolfsburg, quand des chants anti-lensois ont commencé à résonner dans les tribunes lilloises. Mardi soir, le derby était déjà dans toutes les têtes : "Il n'y en a que deux par an. Aujourd'hui, les lycéens qui sont rentrés en classe de seconde n'ont jamais connu une victoire lensoise face au Losc (la dernière remonte à mai 2006), il faut que ça dure encore", affirme Simon, 21 ans.

"Les matchs contre Lens sont toujours les plus importants et il faut prendre des points en Ligue 1. En plus on a tous des collègues lensois et s'ils gagnent, on va en entendre parler pendant des mois", complète Nicolas, abonné au stade Pierre-Mauroy. Le Losc est en effet à la recherche de points en championnat, où les Dogues n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq matchs et en ont perdu deux. Au contraire, les Lensois de Franck Haise sont invaincus et ont remporté deux rencontres, face à Monaco et Bordeaux.

Malgré un calendrier chargé avec deux matchs par semaine, l'entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec, espère que ses hommes mettront les mêmes ingrédients que face à Wolfsburg pour s'imposer à Lens : "Le calendrier n'est pas une excuse. On a quatre jours de récupération. Toutes les heures comptent […] On a un staff qui bosse bien autour de l'équipe. Il faut basculer en mode derby. Notre public attend ce match là, ça arrive deux fois par saison et il faudra montrer un beau visage".

Le derby déjà lancé entre les supporters

Mais côté lensois, on ne l'entend pas de cette oreille. Privés de derby pendant plus de cinq ans en raison de la relégation du club artésien en Ligue 2, les supporters des Sang et Or ont mal vécu le fait de ne pas pouvoir assister aux confrontations notamment face à Lille la saison dernière à cause de la crise sanitaire. Mercredi matin, ils étaient plus de 2000 à assister à l'entraînement de leurs joueurs, prévu pour l'occasion au Stade Bollaert, avec un message clair : "On veut le derby".

Le peuple Sang et Or a donné de la voix pour le dernier moment avec les joueurs avant le derby ! #RCLLOSC #derby



Les lensois vous êtes chaud ? ⚡ pic.twitter.com/d6kAMM6Nl3 — Basile 'Stadito' Brigandet (@BasileBrigandet) September 15, 2021

Les supporters lillois ne seront pas en reste. Ils se sont rassemblés au centre d'entraînement du Losc vendredi soir pour encourager leurs joueurs avant leur départ vers le Pas-de-Calais.

1200 fans des Dogues seront autorisés en parcage visiteurs à Bollaert, dans des conditions encadrées par la préfecture du Nord.