Ligue 1 : Nice craque à Clermont, Auxerre, Rennes et Brest décrochent leur première victoire

Au lendemain de la victoire au forceps de l'OM face à Nantes (2-1), la troisième journée de Ligue 1 se poursuit. Alors que la rencontre programmée à 13 heures a vu les Rémois et les Strasbourgeois se neutraliser, le multiplex a offert du spectacle et un festival de cartons rouges.

Brest et Auxerre ont décroché deux belles victoires, contre Angers (3-1) et Montpellier (2-1). Nice, réduit à neuf, a de son côté montré un visage encore inquiétant en butant sur Clermont (1-0). Toulouse et Lorient se sont quittés sur un score de parité (2-2) tandis que Rennes a enfin lancé sa saison contre Ajaccio (2-1). Retour sur les temps forts de l'après-midi.

L'inquiétude : Nice n'y arrive toujours pas

Nice espérait lancer sa saison avec un premier succès. Le scénario a été tout autre. Mené dès la sixième minute par des Clermontois plus tranchants, le Gym s'est sabordé. Réduits à dix après l'expulsion de Mario Lemina (79e) puis à neuf, après le carton rouge de Jean-Clair Todibo (82e), les Niçois ont vécu un après-midi cauchemardesque en Auvergne. Peu inspirés, souvent bousculés par les offensives clermontoises, les hommes de Lucien Favre restent bien loin du niveau espéré pour un club européen. A cinq jours d'un match retour épineux contre le Maccabi Tel-Aviv, Nice n'a d'ailleurs toujours pas remporté le moindre match cette saison et pointe à une médiocre 15e place (2 points).

Le soulagement : Rennes lance enfin sa saison

Les Bretons ont tremblé jusqu'au bout. Au Roazhon Park, les dernières secondes ont même été irrespirables, dimanche. Mais vainqueurs d'Ajaccio (2-1), les hommes de Bruno Genesio tiennent enfin leur premier succès de la saison, après leur défaite contre Lorient (0-1) et le nul concédé à Monaco (1-1).

Martin Terrier a mis les siens sur de bons rails en première période (1-0, 24e) mais juste avant la pause, un penalty inscrit par Thomas Mangani, mais ensuite invalidé par l'arbitre, a fait passer un premier frisson dans le dos des Rennais. Qu'à cela ne tienne, Mounaïm el Idrissy a égalisé (1-1, 57e) mais cinq minutes plus tard, le défenseur Arthur Theate a remis les siens devant (2-1, 62e). Rennes lance enfin son exercice mais a perdu Lesley Ugochukwu, exclu en fin de match.

Le scénario : Auxerre renverse Montpellier

Une première victoire, et un scénario fou. Les Montpelliérains étaient bien entrés dans leur match, ouvrant logiquement le score à la 39e minute sur un joli coup de tête de Mamadou Sakho. Le second acte a pourtant viré au fiasco. Outre les quatre cartons rouges distribués (Fayad et Savanier pour le MHSC, Niang et Da Costa pour l'AJA), les Auxerrois, pourtant imprécis et brouillons, ont profité de la cacophonie pour renverser le cours du match en l'espace de trois minutes.

L'@AJA signe sa première victoire de la saison dans un match très animé avec 3 buts et 4 cartons rouges

Nuno da Costa a ainsi pris à contre-pied le gardien montpelliérain (70e) puis Mathias Autret a converti un pénalty obtenu après une faute de Mamadou Sakho sur Paul Joly. Il s'agit du premier succès du promu bourguignon.

La déception : Reims arrache le nul, Strasbourg ne décolle pas

Toujours au ralenti, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1) et stagnent en bas du classement. Si les Strasbourgeois ont longtemps mené au score à La Meinau (Djiku, 45e+3), les hommes de Julien Stéphan ne sont pas parvenus à sécuriser une première victoire. Dans les derniers instants, Folarin Balogun a battu Matz Sels (81e), inscrivant son troisième but en Ligue 1 et offrant aux Rémois leur premier point.

Les Champenois ont proposé une partition offensive séduisante, dynamisée par l'association Folarin Balogun-Junya Ito. L'international japonais s'est démené face à des Strasbourgeois fébriles (24e, 45e, 56e) mais a buté sur le portier alsacien, encore redoutable dimanche. En revanche, les Rémois ont encore été plombés par leur défense. Ils ont encaissé neuf buts en trois matchs (quatre à Marseille et quatre contre Clermont), soit le deuxième plus mauvais total du championnat de France.

Le joueur : Le D ouaron réalise un festival avec Brest

A sens unique. Angers a subi le feu offensif de Jérémy Le Douaron. Auteur d'un doublé (10e, 38e), le Brestois a dynamité les lignes angevines. Réduits à dix après l'expulsion d'Halid Sabanovic à la demi-heure de jeu, les Bretons ont aggravé le score grâce à Achraf Dari (65e). Le seul bol d'air pour Angers est venu de Sofiane Boufal (70e). Brest signe ainsi sa première victoire en championnat cette saison tandis qu'Angers s'enfonce dans le fond du classement.

Déjà auteur d'un doublé à Raymond-Kopa, l'attaquant brestois aime décidément voyager !

Le match : Toulouse et Lorient, dos à dos, font le spectacle

Il a fallu mettre la machine en route. Le promu toulousain s'est retrouvé mené d'entrée par des Merlus qui ont trouvé la faille dès la deuxième minute, sur une frappe d'Armand Laurienté. Les Bretons auraient pu faire le break sur un pénalty, ils ont au contraire offert l'égalisation aux Toulousains sur un dégagement manqué (31e) avant de voir Thijs Dallinga (63e) donner l'avantage au Téfécé. Les Bretons ont enfin recollé in extremis sur un nouveau pénalty (Stéphane Diarra, 80e, 2-2) au terme d'un match particulièrement emballant.