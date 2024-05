Ligue 1 : Monaco s'est excusé pour le geste de son joueur Mohamed Camara, qui a masqué le logo symbolisant la lutte contre l'homophobie

La ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avait réclamé, au lendemain du match entre Monaco et Nantes dimanche, les "sanctions les plus fermes" à l'encontre du joueur et de son club.

Article rédigé par franceinfo: sport avec AFP France Télévisions - Rédaction Sport

Temps de lecture : 1 min