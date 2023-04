Ligue 1 : Monaco s'effondre, Angers relégué, Clermont rigole... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

L'ASM a été humiliée par Montpellier (0-4), dimanche après-midi, et a hypothéqué ses chances de podium.

Sèchement battue par Montpellier (0-4), Monaco a essuyé un échec cuisant, dimanche 30 avril dans le cadre de la 33e jounée de Ligue 1. Les Monégasques se retrouvent sous la pression de Lille (3-0 contre Ajaccio samedi) et Rennes (4-2 contre Angers). Avec ce revers, le SCO a définitivement acté sa relégation, alors que Troyes (0-1) contre Nice n'en est plus très loin. Voici ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche.

La fessée : Monaco coule et s'éloigne de la Ligue des champions

Battue dans les grandes largeurs par des Montpelliérains qui n'ont plus rien à jouer (0-4), Monaco ne répond plus. Une semaine après son revers cuisant à Lens (0-3), l'ASM a de nouveau été transpercée par les offensives adverses. Une constante cette saison, puisque le club du Rocher, 13e défense de l'élite, a déjà encaissé 50 buts.

Dans ces conditions, il paraît illusoire d'imaginer Monaco, 3e des deux dernières saisons, se qualifier en Ligue des champions. Relégués à cinq longueurs de Lens, 3e avec un match de moins, les Monégasques en sont même réduits à défendre leur place en Ligue Europa. Lille, 5e et vainqueur sans forcer d'Ajaccio samedi (3-0), ne pointe en effet qu'à deux longueurs.

La fête : Clermont poursuit sa série et honore ses jeunes

Sans faire de vagues et malgré des moyens restreints, Clermont poursuit sa superbe saison. Même réduits à dix contre Reims (1-0), les Auvergnats ont étendu leur série à cinq victoires et figurent à une 8e place inattendue en début d'exercice. La bonne santé du club ne se limite en plus pas à son équipe fanion, puisqu'avant le match, le stade Gabriel-Montpied a salué ses jeunes, finalistes pour la première fois de la Coupe Gambardella (défaite 2-4 contre Monaco) samedi. Survivant avec brio d'une saison à quatre descentes, le Clermont Foot peut voir venir.

La poisse : Angers entérine sa relégation avec un but gag

Le calice jusqu'à la lie. Au crépuscule d'une saison cataclysmique de bout en bout, Angers a officiellement acté sa relégation en subissant une énième défaite (la 24e en 33 matchs) à Rennes (2-4). Comme un symbole de cet exercice cauchemardesque, le SCO s'est une fois de plus sabordé en encaissant un but casquette.

Alors que – fait notable – les Angevins menaient au score, Cédric Hountondji a totalement manqué une passe en retrait pourtant anodine pour son gardien Paul Bernardoni... le ballon terminant sa course au fond des filets. Ce but invraisemblable a d'autant plus miné le SCO qu'il livrait jusque là une prestation plutôt cohérente. Quand ça ne veut pas...