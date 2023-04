Direct Lens-Monaco : les Lensois se mettent à l'abri... Suivez le match

Avec toujours un billet pour la Ligue des champions en ligne de mire, Lens accueille l'AS Monaco, samedi soir.

C'est le choc de la 32e journée de Ligue 1. Le RC Lens accueille l'AS Monaco, samedi 22 avril, dans une rencontre qui marque les débuts du sprint final pour décrocher une place sur le podium. Invaincu lors des quatre dernières journées (3 victoires, 1 nul), le club de la Principauté a profité de la défaite lensoise au Parc des Princes le week-end dernier (3-1) pour revenir à deux points des Sang et Or.

Après avoir affronté le PSG et Monaco, le club nordiste recevra Marseille dans deux semaines. Malgré ce calendrier délicat, le RC Lens n'a plus à prouver sa solidité à domicile cette saison. Les hommes de Franck Haise ont en effet remporté 13 matchs en Ligue 1 à Bollaert. Sur l'ensemble des cinq grands championnats européens, aucune équipe ne fait mieux que les Sang et Or. Un match à suivre en direct commenté.