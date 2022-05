Ligue 1 : Marseille dauphin du PSG, Metz et Bordeaux relégués, Saint-Etienne barragiste... Ce qu'il faut retenir de la dernière journée

Cet ultime rendez-vous de cette saison 2021-2022, samedi, a clarifié les positions en haut et en bas du classement, avec notamment la relégation actée de Metz et des Girondins.

Clap de fin pour la Ligue 1. Après 38 journées dans cet exercice 2021-2022, les équipes du championnat de France ont scellé leur destin, samedi 21 mai. Et celui-ci va rimer avec Ligue des champions pour l'OM, vainqueur de Strasbourg au Vélodrome (4-0) et qui accroche la place de dauphin du PSG. Déception pour l'AS Monaco, tenu en échec par Lens à Bollaert (2-2) à cause d'un but encaissé dans les dernières secondes. Le club du Rocher termine à la 3e place et devra passer par les barrages pour entrevoir la C1.

Derrière, le Stade rennais est allé chercher le point du nul à Lille (2-2) et décroche sa place en Ligue Europa la saison prochaine (4e). Porté par un Andy Delort flamboyant, auteur d'un triplé en huit minutes, les Aiglons ont battu Reims (3-2) et terminent à la 5e place. Ils disputeront la Ligue Europa conférence.

En bas de tableau, Bordeaux, déjà quasiment condamné, a remporté sa dernière sortie à Brest (2-4). Insuffisant pour éviter la Ligue 2. Corrigé par le PSG au Parc des Princes (5-0), Metz est également relégué. À la faveur d'un nul sur la pelouse des Canaris nantais (1-1), Saint-Etienne décroche la 18e place et jouera le barrage décisif face à Auxerre la semaine prochaine.

Ligue des champions : l'OM cartonne, Monaco peut avoir des regrets

Il s'en est fallu d'un souffle pour les hommes de Philippe Clément. Virtuellement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions jusqu'au bout du temps additionnel face à Lens, les Monégasques ont vu leurs espoirs s'envoler sur le gong. La faute à un but chanceux d'Ignatius Ganago (2-2, 90e+6) à Bollaert. On ne peut plus rageant pour le club du Rocher, qui devra par une phase éliminatoire toujours compliquée à négocier, au coeur de l'été, pour valider définitivement son billet en C1.

De son côté, l'Olympique de Marseille a (très) bien fait le boulot à domicile contre Strasbourg (4-0). Principal artisan du carton des Olympiens, le milieu de terrain brésilien Gerson a inscrit un doublé. Les Marseillais ont même rêvé un temps de refaire leur retard au niveau de la différence de buts face aux Monégasques (-4 avant le début de la 38e journée). Ils ont finalemen pu compter sur le coup de pouce des Lensois pour laisser leurs voisins azuréens à leurs regrets.

C3 et C4 : Rennes et Nice européens, Strasbourg a craqué

Après la Ligue Europa Conference cette saison, le Stade Rennais va retrouver la Ligue Europa l'année prochaine, après l'avoir quitté en 2019-2020. Les hommes du meilleur entraîneur de la saison, Bruno Genesio, se sont accrochés jusqu'au bout à leur quatrième place. Grâce à une tête dans le temps additonnel de Serhou Guirassy face à Lille (2-2, 90e+3), les Bretons rejoignent Nantes en C3.

Le dernier strapontin européen revient à Nice. Revenus de l'enfer contre Reims après avoir été menés de deux buts en première période, les Aiglons peuvent remercier Andy Delort. L'avant-centre de 30 ans a remis les siens sur les rails en inscrivant trois buts en l'espace de huit minutes. Les hommes de Christophe Galtier dament ainsi le pion à ceux de Julien Stéphan, corrigés par l'OM au Vélodrome et qui voit son rêve de C4 partir en fumée.