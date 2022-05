DIRECT. Ligue 1 : Saint-Etienne et Metz menés, Marseille devant face à Strasbourg, Mbappé étincelant... Suivez le multiplex de la dernière journée de championnat

Qui disputera la Ligue des champions ? Qui sera européen ? Qui descendra en Ligue 2 ? Si le champion de France est déjà connu, les enjeux ne manquent pas, samedi 21 mai, pour la dernière journée de Ligue 1. Derrière le Paris Saint-Germain au classement, Monaco et Marseille sont au coude à coude pour viser une qualification directe en phase de poules de la Ligue des champions, mais la tâche ne s'annonce pas simple puisqu'ils affrontent respectivement Lens et Strasbourg, en course également pour une qualification européenne.

Le suspense pour le maintien bat également son plein puisque Saint-Etienne, qui se déplace à Nantes, et Metz, qui affronte le PSG au Parc des Princes, convoitent la place de barragiste, tandis que Bordeaux a presque les deux pieds en Ligue 2. Suivez le multiplex de la 38e et dernière journée de Ligue 1 en direct.