Ligue 1 : Leonardo affirme vouloir "garder le plus longtemps possible" Kylian Mbappé au PSG

Dans un entretien accordé au JDD et à Europe 1 dimanche, le directeur sportif du PSG a loué le "meilleur joueur du monde" et confié vouloir prolonger Kylian Mbappé à Paris.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? A partir du 1er janvier 2022, l'attaquant du Paris Saint-Germain aura l’opportunité de négocier un contrat avec le club de son choix en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Lors d'un entretien à Europe 1 qui sera diffusé dimanche 19 décembre à 20h00 et dont les grandes lignes ont été dévoilées par le JDD, le directeur sportif du PSG, Leonardo, espère encore voir l'international tricolore prolonger : "Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J'y crois", ambitionne Leonardo.

Opération séduction

Au micro d'Europe 1, le Brésilien a lancé une opération séduction et a loué "le meilleur joueur du monde", confirmant la volonté du club parisien de "garder le plus longtemps possible" Kylian Mbappé.

Un changement de sémantique remarqué du directeur sportif du PSG, qui louait auparavant les "deux meilleurs joueurs du monde" (avec Neymar), et ce n'est pas sans lien avec le fait que Kylian Mbappé pourrait filer en Angleterre et surtout en Espagne la saison prochaine. "Aujourd'hui, la Ligue 1 ne doit rien à un grand nombre de pays qui ont beaucoup de problèmes, soit financiers soit de niveau. [...] Après, il y a des grandes équipes mais le PSG n'a rien à leur envier.", bombe le torse Leonardo.

Mais aucune avancée sur une prolongation n'a été officialisée et Kylian Mbappé pourrait donc rejoindre son prochain club sans que ce dernier n'ait à verser la moindre indemnité de transfert l'été prochain. "Les gens vont penser qu'on dit ça parce qu'on veut le prolonger mais non... C'est au-delà de l'intérêt du club. A 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable", ajoute le Brésilien.

Mbappé a déjà rendez-vous avec Madrid

L'été dernier, Kylian Mbappé avait confié vouloir rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène avait transmis plusieurs offres au PSG lors des derniers jours du marché des transferts, mais les dirigeants parisiens étaient restés inflexibles. Coup du destin, le Français rencontrera les Espagnols de son compère d'attaque en sélection Karim Benzema dans moins de quatre mois, pour une double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

On aura le droit à de beaux duels à distance face au PSG ! pic.twitter.com/UXkj4m1USO — Real Madrid (@RMadridFrance_) December 17, 2021

C'est donc contre le club qu'il souhaitait rejoindre l'été dernier et qu'il pourrait rejoindre libre en juin que la pièce maîtresse du club de la capitale va jouer une partie de son avenir et de celui de son équipe actuelle. "Kylian est tellement à l'aise dans son rôle de meilleur joueur du monde que rien autour n'a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur", relativise Leonardo.

Si les discussions ont parfois été tendues entre le PSG et le clan Mbappé, "cela fait partie de la construction d'un rapport", soupèse le Brésilien, qui conclut : "S'il décide de rester, il restera, car c'est notre envie".