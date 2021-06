Ligue 1 : la LFP officialise un championnat à 18 clubs au lieu de 20 dès 2023-2024

La date avait été cochée de longue date. Jeudi 3 juin, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a adopté à 97,28% des voix le passage de 20 à 18 clubs dans l'élite du championnat de France, a annoncé le représentant des clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot (Reims). La résolution, débattue mercredi par le collège de Ligue 1, sera appliquée à partir de la saison 2023-2024, un an plus tard que prévu initialement. Concrètement, quatre équipes de Ligue 1 seront reléguées à l'échelon inférieur à l'issue de l'exercice 2022-2023 contre deux montées uniquement.

La crise économique a incité les derniers sceptiques

Proposée par l'ancien président de la LFP Frédéric Thiriez en 2003 puis en 2013, la cure d'amincissement de la première division était un vieux serpent de mer du football français. Elle a finalement été votée en majorité, jeudi matin, avec 97,28% de voix pour. Les clubs de Ligue 1 comptaient 55 voix contre seulement 35 pour ceux de Ligue 2, auxquelles il faut ajouter les dix des familles du football hexagonal (joueurs, entraîneurs, arbitres...) et une pour la FFF. Le résultat n'est pas une surprise tant les clubs opposés à la réforme sont désormais réduits à peau de chagrin en raison de la crise économique qui frappe de nombreuses structures. Parmi les clubs de l'élite, seul le FC Metz s'est ainsi prononcé en défaveur de ce projet.

Le volet financier est évidemment la raison principale de ce passage à 18 clubs. Les parts du gâteau seront logiquement plus importantes avec deux clubs en moins dans le partage des recettes. Les difficultés économiques liées à la fois au manque des revenus de billetterie dû au Covid-19 et surtout à la faillite du diffuseur Mediapro ont poussé les acteurs à accepter cette réduction. De plus, la réforme de la Ligue des champions à partir de la saison 2024-2025, adoptée le 19 avril 2021, prévoit au minimum quatre matchs supplémentaires pour les équipes engagées en phase de poules. Les obstacles à une baisse du nombre de clubs dans l'élite étaient donc levés.

Un précédent entre 1997 et 2002

La Ligue 1 imite ainsi la Bundesliga qui, hormis la saison 1991-1992, joue à 18 depuis 1965. Ce n'est pas la première fois en France que le championnat se disputera à 18 : c'était déjà le cas de la Division 1 entre 1997 et 2002.