Ligue 1 : la course à l’Europe, Auxerre et Nantes luttent pour le maintien et le titre de meilleur buteur… Les enjeux de la 38e et dernière journée

La dernière journée de Ligue 1, samedi, verra Auxerre et Nantes lutter à distance pour le maintien, tandis que quatre équipes peuvent encore se qualifier pour la Coupe d’Europe.

Le Paris Saint-Germain est déjà champion, trois équipes – Troyes, Ajaccio et Angers – sont déjà reléguées et les trophées UNFP ont déjà désigné les meilleurs joueurs de la saison. Pour autant, la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui se tient samedi 3 juin, devrait offrir encore un peu de suspense. Outre les adieux de Lionel Messi au Parc des Princes, ainsi que ceux de Sergio Ramos, qui seront évidemment scrutés lors du match du PSG contre Clermont, plusieurs équipes et joueurs ont encore quelque chose à jouer pour la dernière levée de cette saison 2022-2023.

La lutte pour l'Europe : quatre équipes encore en course

Si la question de la Ligue des champions est déjà réglée avant cette dernière journée, Lens est qualifié pour la phase de groupes, l'OM devra passer par deux tours de qualification, celles de la Ligue Europa et de la Ligue Europa conférence ne le sont pas encore. Lille (4e, 66 points), Rennes (5e, 65 points), Monaco (6e, 65 points) et Lyon (7e, 62 points) peuvent encore accrocher la C3 ou la C4.

Les Lillois, les Rennais et les Lyonnais joueront à l'extérieur lors de cette 38e journée, un avantage pour les Monégasques, qui accueilleront Toulouse. Mais les joueurs de l'ASM sont en perdition ces dernières semaines (une victoire lors des six derniers matchs). Ils devront se réveiller et compter sur un faux pas de leurs concurrents pour retrouver la quatrième place, qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, ou la cinquième, qualificative pour les barrages de la Ligue Europa conférence.

Le club qui terminera sixième pourrait avoir une bonne surprise dans les prochaines semaines. Toulouse, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa grâce à sa victoire contre Nantes en finale de la Coupe de France, pourrait ne pas disputer la compétition la saison prochaine. Le fonds d'investissement RedBird, propriétaire du TFC, détient aussi l'AC Milan, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Or, le règlement de l'UEFA concernant la multipropriété interdit à deux clubs détenus par une même entité de disputer des coupes d'Europe la même saison.

Toulouse va devoir trouver une solution, qui est envisageable, car Leipzig et Salzbourg, qui font partie du giron Red Bull, ont disputé la coupe d'Europe la même année en 2017-2018. La décision sera rendue dans plusieurs semaines et si elle interdit au TFC de participer à la Ligue Europa, c'est le cinquième qui serait qualifié pour la C3. Le sixième disputerait les barrages de la C4. De quoi rendre la course à l'Europe encore plus intéressante lors de cette dernière journée.

La bataille pour le maintien : Nantes et Auxerre tremblent

Qui pour accompagner Troyes, Ajaccio et Angers en Ligue 2 ? Au moment d'aborder cette dernière journée, Auxerre (16e, 35 points) et Nantes (17e, 33 points) sont les deux dernières équipes à pouvoir être reléguées. Après avoir connu l'ivresse de la Coupe d'Europe et une débâcle en finale de la Coupe de France, les Canaris pourraient vivre un épilogue catastrophique dans une saison qui restera dans l'histoire du club.

Au niveau du calendrier, les joueurs de Pierre Aristouy ont un léger avantage : ils vont jouer à domicile contre Angers, lanterne rouge du classement. Auxerre accueillera de son côté Lens, porté par des performances impressionnantes ces derniers temps et surtout par sa qualification acquise pour la C1. En fin de soirée, l'AJA saura si elle retrouve la Ligue 2, un an après sa montée ou si c'est Nantes qui quitte l'élite, dix ans après l'avoir retrouvée.

Le meilleur buteur : Mbappé veut garder Lacazette à distance

Lors de la 37e journée, Alexandre Lacazette a marqué, contrairement à Kylian Mbappé. Le Lyonnais est ainsi revenu à une unité des 28 buts inscrits par le Parisien cette saison. De quoi offrir une jolie lutte à distance pour le titre de meilleur buteur entre les deux joueurs lors de cette dernière levée. D'un côté, Mbappé souhaitera profiter des dernières offrandes de Messi cette saison face à Clermont, une équipe contre qui il a marqué quatre buts en deux matchs, pour terminer meilleur buteur pour la cinquième saison d'affilée.

Lacazette, lui, jouera contre Nice, une équipe qu'il aime aussi bien affronter (8 buts en 10 matchs). Si le Lyonnais venait à terminer meilleur buteur, il mettrait fin à une domination du PSG de sept saisons consécutives sur ce titre honorifique. Le dernier attaquant non-parisien à avoir remporté ce trophée s'appelle… Lacazette. En 2014-2015, il avait terminé la saison avec 27 buts. Le Gone devra faire mieux pour dépasser Mbappé.