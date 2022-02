Ligue 1 : Frédéric Antonetti suspendu sept matchs ferme après son altercation avec Sylvain Armand

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict, et il est lourd. Après s'en être pris physiquement à Sylvain Armand, le coordinateur sportif du Losc, lors de la rencontre entre le club lillois et le FC Metz vendredi dernier, Frédéric Antonetti a été suspendu dix matchs dont trois avec sursis. Une décision rendue par la LFP, mercredi 23 février.

Après son coup de sang, Antonetti s'était plaint en conférence de presse devant les journalistes, de la présence de Sylvain Armand mais également d'Olivier Létang, le président lillois, proches de sa zone technique. "Est-ce que vous croyez que le président de Lille et son coordinateur sportif doivent être à deux mètres de moi dans la surface pour mettre la pression sur le quatrième arbitre ?", avait expliqué l'entraîneur de Metz.

Retour sur le banc prévu en avril

Exclu par l'arbitre de la rencontre pour son comportement, Antonetti s'était donc défendu après le match en arguant du fait que les dirigeants lillois étaient frustrés en raison du résultat (0-0). "Je ne respecte pas les gens qui ne me respectent pas. Sylvain Armand, je l'ai repoussé. Il n'y a pas de regrets à avoir quand on vous agresse", avait-il expliqué au micro de Prime Video.

7 - Il y a eu 7 cartons rouges reçus par des entraîneurs en Ligue 1 cette saison, dont 3 à l'encontre de celui de Metz Frédéric Antonetti (v Reims en août, v Paris en septembre et v Lille ce soir). Tempête. #LOSCFCM pic.twitter.com/Pcev406Mqq — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2022

La commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie mercredi, a donc décidé de sévir à la suite de la troisième exclusion cette saison d'Antonetti, après celles contre Reims en août et le Paris Saint-Germain en septembre. Elle a également décidé de sanctionner Létang et Armand, également impliqués dans l'altercation, de deux et quatre matchs de suspension.

Le FC Metz, 19e au classement à 13 journées de la fin du championnat, va donc devoir faire sans son entraîneur lors des rencontres dans les prochaines semaines. Antonetti fera son retour lors de la 33e journée, en avril, contre Lorient. D'ici là, il donnera ses consignes à ses adjoints depuis les tribunes.