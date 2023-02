Ligue 1 : depuis son arrivée à la tête de l'équipe, le "magicien" Didier Digard a remis l'OGC Nice dans le droit chemin

Depuis janvier, Didier Digard enchaîne les succès : Nice reste invaincue depuis cinq matchs d'affilée.

Il a fait revenir la réussite chez les footballeurs niçois. Depuis le début de la saison, les résultats des Aiglons étaient en dents de scie. L'équipe a longtemps stagné dans le ventre mou du championnat de Ligue 1. Et puis, vient, le 7 janvier et l'élimination en Coupe de France face au Puy, club de National. Une défaite qui a finalement coûté sa place à l'entraîneur Lucien Favre. C'est alors que son adjoint, Didier Digard, a pris, à 36 ans, les rennes du club azuréen.

>> Coupe de France : Marseille et Lyon bien lotis, Nantes pas gâté... Découvrez les affiches des quarts de finale

Depuis, les Niçois sont tout simplement invaincus. Les joueurs du coach Didier Digard a enregistré quatre victoires et un nul avec Nice. À son tableau de chasse, le club azuréen a notamment fait tomber l'invisibilité de Lens dans leur antre de Bollaert, mais aussi l'Olympique de Marseille au Vélodrome.

Des jeunes de l'OGC Nice à l'équipe première

En un mois, Nice est donc passée de la 11e à la 8e place en championnat. Et n'est plus qu'à six points du Stade Rennais, 5e, synonyme d'une place qualificative pour jouer une coupe d'Europe.

Pourtant, il l'assure, il n'a pas de recette magique. Mais, pourtant, Didier Digard n'est pas n'importe qui à l'OGC Nice. Il a joué au Gym de 2010 à 2015 et a même porté le brassard de capitaine. Depuis 2019, Digard entraîné les jeunes Aiglons, avant de prendre en charge l'équipe réserve du club, puis d'intégrer le staff de Lucien Favre.

Et son style aussi détonne. L'ancien milieu défensif est par exemple très différent de son prédécesseur suisse, qui vouvoyait ses joueurs. Didier Digard est beaucoup plus simple et direct. D'ailleurs, ça transparaît aussi, au plus grand plaisir des internautes, dans son style vestimentaire : il arbore baskets, jogging et sweat-shirts pendant les matchs, tout sourire avec sa longue barbe bien taillée. C'est aujourd'hui, l'entraîneur "tendance" en Ligue 1.