Ligue 1 : choc des extrêmes, dernières chances pour l'Europe et le maintien... La 31e journée à la loupe

A huit journées de son terme, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end du 8 au 11 avril. Avec une bataille acharnée en haut comme en bas du tableau, la 31e journée du championnat français pourrait bien rebattre certaines cartes.

Le choc... des extrêmes : Clermont-PSG

A l'arrivée de Lionel Messi à Paris, une mauvaise blague est devenue récurrente : "Rendez-vous compte, Messi va jouer à Clermont." Même s'il a déjà évolué dans des stades aussi champêtres (notamment à Eibar et ses 7 083 places), le septuple Ballon d'or va fouler le Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand. Et si le décor va le changer de ses années au Camp Nou, ce choc des extrêmes promet entre le plus petit budget de L1 (environ 20 millions d'euros) et le plus gros (500 millions).

Samedi soir, le @ClermontFoot reçoit le @PSG_inside ! Pour ce match de gala nos joueurs porteront un maillot inédit orné du logo de @clermont2028 créé par J.-C. de Castelbajac. Très heureux de ce soutien. Nombreuses animations au stade autour de notre candidature. Allez Clermont! pic.twitter.com/RyYpRM1o1Q — Olivier Bianchi (@olivierbianchi1) April 6, 2022

D'abord parce que les Clermontois - qui revêtiront un maillot spécial pour l'occasion - ont une revanche à prendre après le cinglant (4-0) reçu à l'aller au Parc des Princes. Aussi parce que les Auvergnats se sont fait une spécialité de faire tomber les cadors du championnat (Marseille, Nice, Rennes...). Surtout qu'il n'est pas rare dans l'histoire du PSG qatari de voir les Parisiens surpris par un promu surmotivé, galvanisé par un stade chauffé à blanc. Car si Gabriel-Montpied est la plus petite enceinte de L1, elle pourrait aussi bien être le stade le plus chaud samedi à 21h.

Le match à ne pas rater : Lens-Nice

Dans la course aux places européennes, deux affiches seront au centre de l'attention ce week-end. Si le déplacement de Lyon (9e) à Strasbourg (4e) sera (presque) la dernière chance de l'OL dans la course à l'Europe, l'affiche à suivre de cette 32e journée concerne un autre Racing : celui de Lens.

A Bollaert-Delelis, les Sang & Or (10e) et leur football chatoyant accueillent l'OGC Nice (5e) en quête de relance après avoir perdu deux rangs au classement lors de deux dernières journées de championnat. À sept longueurs des Niçois - qui ne gagnent plus depuis leur succès sur le PSG (deux nuls et une défaite) -, les Lensois peuvent encore raccrocher le wagon européen, que Nice lâche peu à peu. Avec une meute de quatre clubs à moins de sept points derrière les Aiglons, la pression monte pour tous.

Le chiffre : 18

Avec 18 buts au compteur, Wissam Ben Yedder (AS Monaco) pointe toujours en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Une avance qu'il pourrait conforter à l'occasion de la réception de Troyes ce week-end. Mais à seulement une unité de lui, Kylian Mbappé (PSG) et Martin Terrier (Rennes) pourraient profiter de leur match face à Clermont et Reims pour refaire leur retard dans cette lutte à trois.

La décla :

"Il faut que nos cadres reprennent le cours de leur histoire, qu’ils jouent à leur niveau, qu'ils montrent tout le temps l’exemple." Pascal Dupraz en conférence de presse

La lutte pour le maintien fait rage en Ligue 1 et Pascal Dupraz l'a bien compris. Avant un choc frontal et peut-être décisif contre Lorient ce vendredi 8 avril, l'entraîneur stéphanois a mis la pression sur son groupe qui joue gros au Moustoir. D'autant que ce week-end de Ligue 1 promet une autre confrontation directe pour le maintien entre Bordeaux et Metz. S'il restera encore six journées à disputer, une partie du maintien se joue sans doute cette fin de semaine.

Le joueur : Valère Germain

Soirée retrouvailles au stade Vélodrome, mais seront-elles chaleureuses ? Pas sûr. Ce sera le premier match de Valère Germain dans sa ville natale depuis son départ de l'OM l'an dernier. Le fils de Bruno Germain - champion d'Europe 1993 avec l'OM - n'a, certes, jamais répondu aux attentes sur le Vieux Port, mais il entend bien démontrer avec son maillot montpelliérain sur le dos qu'il aurait pu avoir plus de considération lors de ses années marseillaises.

En face, les Olympiens auront de toute façon la tête ailleurs, focalisés sur leur deuxième place à conserver à tout prix en cette fin de saison. Et ce trois jours après un match de Ligue Europa Conference éprouvant, tant en tribunes que sur la pelouse, contre le PAOK Salonique (2-1), et à l'approche d'une semaine tout aussi reposante (retour contre le PAOK, et déplacement au Parc des Princes dimanche prochain). Bref : l'OM a un besoin de point urgent face au MHSC de Valère Germain qui n'a plus rien à perdre, et donc tout à gagner.

Le programme complet :