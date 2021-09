Le PSG annonce le retour de la chanson de Phil Collins à l'entrée des joueurs au Parc des Princes

Le PSG fait machine arrière. Après avoir remplacé la musique d'entrée de ses joueurs sur la pelouse du Parc des Princes, la direction est revenue sur sa décision. "Phil Collins revient au Parc dimanche", a précisé le club dans un communiqué. La direction avait notamment fait savoir sa volonté de développer une nouvelle stratégie, prônant le travail d'artistes franciliens, à l'image de DJ Snake, dont la musique avait été choisie pour la présentation de Lionel Messi, le 14 août.

Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche.

En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2021

Changement et polémiques

Surpris de ne plus entendre les notes du traditionnel "Who Said I Would" à l'entrée des joueurs lors du premier match du PSG contre Strasbourg , de nombreux supporters avaient critiqué cette nouveauté, contraire aux traditions du club. DJ Snake, également connu pour être un supporter du club de la capitale avait lui-même déclaré sur ses réseaux sociaux "ne pas accepter cette situation". "J'ai fourni un son pour la présentation de Messi. J'ai découvert qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs alors que cela ne s'y prête pas", a expliqué DJ Snake. La fausse note est réparée.