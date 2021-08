Ligue 1 : Paris fête Messi et s'offre Strasbourg pour prendre la tête du championnat

Cela faisait 538 jours que le public du Parc des Princes attendait de communier à nouveau. Entre la présentation des recrues clinquantes de l'été, dont Lionel Messi, et le succès de son équipe sous une pluie de buts, les tribunes ont été servies. S'il s'est un peu compliqué la tâche, le Paris Saint-Germain a conclu sa soirée par une victoire contre Strasbourg (4-2) samedi 14 août. Trois mois après avoir été privé du titre par Lille, le club de la capitale retrouve au moins provisoirement le trône de leader de la Ligue 1 dès la deuxième journée.

La leçon a été retenue après le faux départ de la saison précédente et les deux défaites inaugurales contre Lens et Marseille. Il y avait six points à prendre en deux matchs et Paris a décidé de faire le plein. Après la victoire en réaction contre Troyes le week-end précédent (2-1), les joueurs de Mauricio Pochettino ont cherché à tuer le suspense le plus rapidement possible, marquant trois buts en première période.

L'essentiel après la fête

Seulement deux minutes de jeu ont suffi à Mauro Icardi pour le score d'une tête prolongée après un centre téléguidé d'Abdou Diallo (3e). Puis, c'était au tour de Kylian Mbappé de trouver la faille. Chargé de tirer un corner, l'international français a vu le ballon lui revenir dessus sur la gauche. En rentrant sur son pied droit pour enrouler, il a trompé Matz Sels avec l'aide de la tête involontaire de Ludovic Ajorque (25e). Les Alsaciens ont à peine eu le temps de faire l'engagement que Mbappé a fendu la défense adverse pour adresser un centre cadeau à destination de Julian Draxler pour le 3-0 (27e).

Les nouvelles stars parisiennes ont été présentées au Parc des Princes. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Alors que les Parisiens semblaient avoir sifflé la fin de la partie, il n'y a pas eu d'abdication. Les Strasbourgeois sont revenus des vestiaires avec des intentions différentes et ont profité des errements défensifs du PSG – et des deux face-à-face perdus par Mbappé contre Sels (48e et 68e) – pour revenir dans le jeu. L'ancien Parisien Kevin Gameiro a montré la voie en coupant de la tête un centre d'Adrien Thomasson venu de la droite pour réduire le score (53e). Puis, Ludovic Ajorque (65e) l'a imité dans les mêmes circonstances mais avec un service venant de la gauche.

Mais l'avantage au score a tenu pour Paris, qui a joué les dix dernières minutes en supériorité numérique grâce à l'expulsion d'Alexander Djiku (82e). Le temps pour Pablo Sarabia de saler l'addition en poussant le ballon au fond des filets (86e) après une énième cavalcade de Kylian Mbappé, survolté du coup d'envoi au coup de sifflet final. Sans être parfait, le PSG de Mauricio Pochettino n'a laissé filer aucun point quand le tenant du titre lillois n'en a marqué qu'un seul et a surtout été humilié par Nice quelques heures plus tôt.