Football : Mostafa Mohamed sanctionné financièrement par le FC Nantes après avoir refusé de porter le maillot floqué arc-en-ciel

L'attaquant égyptien n'avait pas voulu quitter l'hôtel où logeaient les Canaris, dimanche, avant la rencontre face à Toulouse (0-0).

La sanction est tombée. L'attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed, sera sanctionné financièrement, après avoir refusé de porter le maillot floqué arc-en-ciel prévu pour lutter contre l'homophobie, dimanche 14 mai, contre le Toulouse FC (0-0). Au lendemain de la rencontre, le club ligérien l'a annoncé dans un communiqué, regrettant cette polémique en tenant "à rappeler qu’il continuera à lutter contre toutes formes de discriminations, comme il le fait depuis toujours". L'argent sera reversé à l’association française SOS homophobie, qui lutte contre les infractions à caractère homophobe.

Lors du déplacement à Toulouse, Mostafa Mohamed avait refusé de quitter l'hôtel où logeait la délégation nantaise. "Dans une période où le FC Nantes lutte pour son maintien en Ligue 1", comme le rappelle le club dans son communiqué, "les raisons personnelles" qui ont entraîné l'absence de l'Égyptien ont été désapprouvées par les Canaris. "Vu mes racines, ma culture, l’importance de mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne", s'est justifié l'attaquant de 25 ans sur ses réseaux sociaux, souhaitant "ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect".