Emiliano Sala : les hommages se succèdent

Le corps repêché à plus de 60 mètres sous la Manche a formellement été identifié comme celui d'Emiliano Sala. Le destin de l'attaquant argentin de 28 ans s'est brisé en mer, à mi-chemin entre la France et le Pays de Galle, entre Nantes (Loire-Atlantique) son ancien club et Cardiff (Royaume-Uni), sa nouvelle équipe. Vahid Halilhodi, son ancien coach, a été informé dans la nuit du 7 au 8 février. Devant le stade nantais de la Beaujoire, les supporteurs viennent saluer celui qui avait fait de ce lieu son écrin, avec 12 buts inscrits depuis le début de la saison. Pour ne jamais l'oublier, le FC Nantes ne redistribuera pas le numéro 9 qu'il portait sur son maillot.

Un contrat enregistré le jour même de l'accident

Toute la journée, les plus grands noms du football se sont succédé pour lui rendre hommage comme Kylian Mbappé, Christiano Rodanldo ou encore Diego Maradona. Beaucoup de tristesse à Cardiff aussi où le club gallois venait d'acheter le joueur pour environ 17 millions d'euros. Le contrat avait été enregistré par la Fédération internationale le jour même de l'accident. Le club français étudie des recours possibles si Cardiff venait à ne pas honorer le paiement du transfert.

