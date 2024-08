Duplantis toujours plus haut, le PSG toujours plus fort, Norris toujours plus vite... Le récap sport du week-end

Il y en avait (presque) pour tous les goûts, samedi 24 et dimanche 25 août. Alors que les Jeux paralympiques s'ouvriront ce mercredi à Paris pour dix jours, la Ligue 1, la Formule 1 et le Tour d'Espagne ont rythmé le week-end de sport, tandis que le nouveau record du monde d'Armand Duplantis a mis le meeting de Ligue de Diamant de Chorzow sous le feu des projecteurs.

Ligue 1 : Paris brille, Lyon s'enfonce dans la crise

Le PSG a pris la tête du championnat après avoir soigné sa différence de buts vendredi en ouverture de la 2e journée. Proche de la copie parfaite, les hommes de Luis Enrique ont offert un récital pour leur première de la saison au Parc des Princes face à Montpellier (6-0), avec six bijoux dont un doublé de Bradley Barcola. Comme les Parisiens, Lille, Lens et Monaco ont enchaîné un deuxième succès.

L'ASM a d'ailleurs enfoncé Lyon dans la crise, samedi, au Groupama Stadium (0-2). Sans but marqué et avec toujours zéro point au compteur, les Gones de Pierre Sage sont derniers du championnat et doivent gérer les interrogations autour de leur mercato, en plus de celles autour d'une tactique qui ne semble pas fonctionner. Leurs rivaux stéphanois ont également été battus pour le retour de la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard face au Havre (0-2), tandis que les Marseillais, accrochés par Reims (2-2), ont manqué l'occasion de suivre le train des équipes à six points.

Saut à la perche : nouveau record du monde pour Duplantis

Toujours plus haut. Le perchiste Armand Duplantis a battu le record du monde de sa discipline pour la dixième fois depuis février 2020 avec un saut à 6,26 m réussi lors d'un meeting de Ligue de Diamant à Chorzow en Pologne, dimanche. Et ce, seulement vingt jours après avoir passé 6,25 m lors de son deuxième titre olympique aux Jeux de Paris.

Perfect 10! 👌



Armand Duplantis now holds the 10 highest vaults in history.



🇫🇷6.16m Lavillenie… pic.twitter.com/Jg7DsQ0aYY — European Athletics (@EuroAthletics) August 25, 2024

A 24 ans, l'athlète suédois repousse les limites de son sport, centimètre par centimètre. Avant cette nouvelle marque référence établie dès son deuxième essai, il avait écœuré la concurrence en s'adjugeant facilement le concours avec trois bonds à 5,62 m, 5,92 m et 6,00 m pour dominer l'Américain Sam Kendricks (6 m) et le Grec Emmanouil Karalis (6 m) dans une redite du podium des JO.

Formule 1 : Norris frustre Verstappen sur ses terres

Depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier en 2021, Max Verstappen (Red Bull) n'avait jamais été battu sur son circuit de Zandvoort, que ce soit en qualifications ou en course. Pour le retour de la Formule 1 après la pause estivale, le triple champion du monde néerlandais a cette fois été dominé par Lando Norris (McLaren).

Dans sa voiture orange, le Britannique s'est offert la pole position samedi, avant de s'adjuger sa deuxième victoire de la saison dimanche. Après avoir manqué son départ – une habitude lorsqu'il s'élance en tête –, le pilote de 24 ans a repris la première place au chouchou du public. A l'arrivée, il lui a même mis plus de 22 secondes dans la vue. De quoi revenir à 70 points de Verstappen au classement.

Vuelta : O'Connor reste leader malgré un feu d'artifice

Ben O'Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) est bien accroché à sa tunique de leader. Vainqueur jeudi en solitaire, il avait relégué Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) à près de cinq minutes. Le Slovène lui a certes repris 56 secondes samedi dans la côte finale vers Cazorla en s'offrant l'étape en prime, mais il n'a pas pu le lâcher sur la grosse étape de montagne dimanche, contrairement à Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et Adam Yates (UAE Team Emirates), qui a levé les bras et s'est replacé au classement général après l'abandon sur Covid de son co-leader, Joao Almeida. Le maillot rouge australien compte 3'53" d'avance sur Roglic, 4'32" sur Carapaz et 4'35" sur Enric Mas (Movistar) en cette première journée de repos lundi.

Paralympiques : la flamme allumée et déjà en France

C'est sous une pluie battante que la flamme paralympique a été allumée samedi après-midi dans la banlieue de Londres. Le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique (IPC), étaient d'ailleurs présents à Stoke Mandeville, berceau de ces Jeux paralympiques.

Après un relais dimanche effectué sous la Manche par des éclaireurs britanniques et français, elle a débarqué à Calais dans l'Hexagone. Divisé en 12 flammes, le feu sacré va désormais parcourir plusieurs parties du territoire pour finir sa course à Paris mercredi, jour de la cérémonie d'ouverture de ces "JP" au niveau de la place de la Concorde.