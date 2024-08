Ligue 1 : irrésistible face à Montpellier, Bradley Barcola confirme son nouveau statut de leader d'attaque du PSG

Pour l’instant, la star du PSG version 2024-2025, c’est lui. Titularisé dans le trio offensif parisien pour le premier match de la deuxième journée de Ligue 1 face à Montpellier (6-0), vendredi 23 août, au Parc des Princes, Bradley Barcola a rendu une nouvelle excellente copie. Déjà buteur il y a une semaine en ouverture de la saison face au Havre, contre qui il avait inscrit le troisième but parisien, il poursuit son début de saison canon et confirme son nouveau statut de titulaire en puissance.

Alors que les Parisiens évoluaient pour la première fois de la saison devant leurs supporters, face au MHSC, l’attaquant tricolore est sorti du lot. Meilleur joueur sur la pelouse, Bradley Barcola s’est offert un doublé, ses deuxième et troisième buts de la saison.

Il a d’abord ouvert la voie et inscrit le premier but de la rencontre après quatre minutes de jeu seulement. Venu solliciter un une-deux avec la recrue Joao Neves, il a pris de vitesse la défense héraultaise avant de finir d’un tir imparable du pointu pour faire rugir le Parc. Dans les premières minutes de la seconde période, bien servi par un gros travail d’Ousmane Dembélé, il a conclu devant les cages vides (53e).

Deux buts et soixante minutes remarquées

Vendredi soir, dans le sillage de son doublé, le joueur de 21 ans a pris toute la lumière sur le pré de l’enceinte parisienne. Très entreprenant, il s’est beaucoup montré dans la moitié de terrain montpelliéraine sur plusieurs occasions (14e, 27e, 29e, 37e).

Visiblement en confiance, à l’image de son lob sur un service de Warren Zaïre-Emery (37e) ou de son enchaînement de jongles proche de sa surface avant d’être stoppé par un accrochage de maillot (38e), il a fait parler sa vitesse et son explosivité (quatre tirs, deux buts, 85% de passes réussies).

Le tout en seulement une heure de jeu, puisqu’il a été remplacé peu après la 60e minute par une autre pépite, Désiré Doué, pour ses premiers pas sous le maillot du club de la capitale.

Un avenir en 9 ?

De quoi justifier les louanges de son entraîneur Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match, qui a loué la polyvalence de son jeune attaquant. "Barcola pourrait jouer comme numéro 9. Il occupait ce poste dans les équipes de jeunes. J’aime les joueurs qui sont polyvalents", avait déclaré le tacticien espagnol jeudi. Si la place s’est libérée sur l'aile gauche avec le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola pourrait donc aussi être amené à briller à la pointe de l’attaque, orpheline de Gonçalo Ramos, sorti sur blessure face au Havre et absent environ trois mois selon le club. Vendredi soir, c’est l’Espagnol Marco Asensio, lui aussi buteur, qui occupait le poste.

En ce tout début de saison, le jeune attaquant français a pour l'instant su se montrer et optimiser les minutes passées sur le terrain. "Je souhaite qu'il ait une amélioration constante et un apport encore plus grand. Je crois qu'il a toutes les qualités pour encore s'améliorer, les capacités et la volonté nécessaire pour ça", soulignait également Luis Enrique avant le premier rendez-vous en championnat la semaine dernière. Visiblement, le message a été entendu.