Droits TV de la Ligue 1 : la fermeture de Téléfoot évoquée avec la rédaction

La possibilité de la fermeture de Téléfoot a été évoquée pour la première fois mardi 8 décembre, dans après-midi, lors d'une réunion de la rédaction de la chaîne de Médiapro, a appris franceinfo se sources concordantes, confirmant une information du journal L'Équipe.

L'espoir d'un maintien en renonçant à l'affiche du dimanche

Le responsable éditorial Jean-Michel Roussier a convoqué les journalistes de la chaîne pour les informer pour la première fois de ce risque de fermeture, dans les bureaux de Téléfoot, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Après le non-respect par Médiapro des échéances d'octobre et de décembre, le manque à gagner pour la Ligue de Football Professionnel approche les 350 millions d'euros. Le processus de médiation sur les droits TV de la Ligue 1 se poursuit tout de même et la possibilité d'aboutir à un accord n'est pas non plus exclue par les dirigeants de la chaîne. Selon eux, Téléfoot pourrait en effet être maintenue en perdant l'affiche du dimanche soir, au profit d'une chaîne concurrente. La baisse du coût de l'abonnement à 10 euros serait alors envisagée pour passer la barre du million d'abonnés. Ils ne sont moins de 600 000.